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Željom da evropskoj kruni dodaju i svetsku Španci su stigli na ovaj Mundijal, a od tog velikog cilja sada ih dele samo dva koraka. Čovek odluke ponovo je bio Mikel Merino. Baš kao i u meču protiv Portugala, on je novim golom u samoj završnici bacio Belgijance na kolena i odveo svoj tim u polufinale.

Zadovoljstvo zbog novog plasmana u samu završnicu velikog takmičenja nakon meča nije skrivao Lamin Jamal:

1/10 Vidi galeriju Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

"Veoma smo srećni što smo ponovo izborili polufinale. Već dugo smo na okupu ovde i želimo da idemo do samog kraja. Radujemo se velikoj pobedi i plasmanu u narednu fazu", izjavio je Jamal, a potom se detaljnije osvrnuo na duel sa Belgijom.

"Niko nam nije ravnopravan"

Iako je utakmica donela dramu, mladi fudbaler smatra da je Španija bila dominantan rival na terenu.

"Mislim da smo od protivnika bili mnogo jači. Čudan osećaj ostavio je taj primljeni gol, jer je stigao u trenutku kada je igra bila pod našom potpunom kontrolom. Ali, fudbal je takav. Možda nekome izgleda da ne prikazujemo posebno lep fudbal, ali realnost je da sa nama nijedan tim nije uspeo da igra ravnopravno", jasan je Jamal.

Poruka Francuzima: Nemamo strah!

U borbi za veliko finale "crvenu furiju" čeka reprezentacija Francuske, koja juri svoje treće uzastopno finale na Svetskim prvenstvima. Ipak, Jamal veruje da Trikolori imaju više razloga za brigu pred ovaj klasik.

"Smatram da je Francuska ta koja treba da se plaši nas, ako iko uopšte treba da strahuje. Uostalom, eliminisali smo ih prošle godine u Ligi nacija. Naravno, sastaće se dva veličanstvena tima, dve ekipe svetske klase. Po mom mišljenju, to su dva najjača nacionalna tima na svetu. Videćemo šta će se desiti, ali mi strah nemamo", zaključio je Jamal.

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