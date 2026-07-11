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Fudbalski reprezentativac Norveške Erling Haland postao je planetarno popularan tokom Svetskog prvenstva.

Gotovo da nema države na svetu u kojoj se navijači nisu oduševili Norvežaninom. Brojni mimovi su preplavili društvene mreže, a jedna specifična vest stiže iz Perua.

Erling Haland protiv Brazila Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

 Iako ova zemlja nije poznata po fudbalskom umeću, navijači očigledno dobro znaju sve.

Iz ove zemlje stiže frapantan podatak - više od 500 beba koje su rođene od 11. juna do danas, odnosno u vreme trajanja Mundijala, nazvano je upravo po Norvežaninu.

AFP precizira da je 468 beba dobilo ime Haland, a još 91 Erling Haland. Pride, četiri bebe su dobile ime Erling Braut Haland.

Ako vam ovo do sada zvuči neverovatno, to nije sve. Bebe koje su dobile ime po fudbalerima, nisu novost i nisu retkost.

Kristijano Ronaldo ima čak 1.185 imenjaka i prezimenjaka u Peruu, a Lamin Jamal 1.241. Iznad njih je ime Mesi koje je dobilo 3.402 dece.

Međutim, neprikosnoven je Nejmar. U državi Peru postoji čak 33.809 dece koji su dobili ime po brazilskom asu.

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