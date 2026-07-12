Fudbalski analitičar Rade Bogdanović otkriva kako je slikanje sa predsednikom Fudbalskog saveza BiH uticalo na Đanija Infantina.
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"STRIKO, STRIKO, JA SE SLIKO"! Rade Bogdanović briljira: Infantinu je sve krenulo naopako kada se slikao sa predsednikom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine
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Predsednik svetske kuće fudbala (FIFA) Đani Infantino, poslednjih dana nalazi se na udaru fudbalskih radnika iz celog sveta.
Povod je bio presedan odluka da se na insistiranje predsednika SAD Donalda Trampa, poništi crveni karton reprezentativcu ove zemlje Folarinu Balogunu.
Čak i poslanici u Evropskom parlamentu zahtevaju pokretanje istrage zbog toga.
Đani Infantino Foto: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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"Slučaj Infantino" na svoj način je prokomentarisao Rade Bogdanović, fudbalski analitičar.
- Ne znam da li ste primetili, Infantinu je sve naopako krenulo kada se zagrlio sa predsednikom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovini. Vico Zeljković se slikao s njim, da ode u Bosnu i kaže "striko, striko, ja se slik'o" - rekao je Rade Bogdanović.
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