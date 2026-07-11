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Fudbaleri Argentine od tri časa po srpskom vremenu igraju protiv Švajcarske u četvrtfinalu Svetskog prvesntva.

Uoči utakmice u Kanzas Sitiju neobičan slučaj zabeležen je u Buenos Ajresu. Argentinski nadbiskup Horhe Garsija Kuerva pomenuo je Lionela Mesija.

Lionel Mesi protiv Zelenortskih Ostrva Foto: Profimedia, NESVOLD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

 Tokom mise povodom Dana nezavisnosti Argentine, nadbiskup je preneo poruku kapitena fudbalske reprezentacije.

"Hajde da zadržimo dresove na sebi i sa strašću oživimo poruku koju je Lionel Mesi objavio na svojim društvenim mrežama", rekao je Kuerva.

On je zapravo citirao Lionela Mesija i poruku koju je objavio na društvenim mrežama, a koja glasi: "Kada se mi Argentinci borimo zajedno i stojimo ujedinjeni, sposobni smo da postignemo sve što naumimo".

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir