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Pre početka utakmice Norveška - Engleska u tunelu stadiona u Majamiju viđena je neobična situacija.

U trenutku kada su se igrači dve ekipe pripremali da izađu na teren, Džud Belingem je s leđa šutnuo Erlinga Halanda.

Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

 Iako na prvi pogled skandalozna situacija, ustvari je u pitanju šala dvojice velikih prijatelja.

Belingem i Haland su izgradili svoje prijateljstvo u Borusiji iz Dortmunda. Obojica su stigla u "grad milionera" 2020. godine, Norvežanin u januaru, a Englez šest meseci kasnije.

Tokom dve godine u Borusiji postali su nerazdvojni prijatelji.

Putevi su ih potom odveli na dve strane, Halanda u Mančester siti, a Belingema u Real.

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