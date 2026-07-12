Džud Belingem šutnuo je Halanda u tunelu pred utakmicu Norveška - Engleska, a iza ovog poteza krije se nešto posebno.
FIFA WC 2026
BELINGEM ŠUTNUO HALANDA UOČI UTAKMICE: Nestvarna scena u tunelu! Iza ovog poteza krije se posebna priča
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Pre početka utakmice Norveška - Engleska u tunelu stadiona u Majamiju viđena je neobična situacija.
U trenutku kada su se igrači dve ekipe pripremali da izađu na teren, Džud Belingem je s leđa šutnuo Erlinga Halanda.
Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia
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Iako na prvi pogled skandalozna situacija, ustvari je u pitanju šala dvojice velikih prijatelja.
Belingem i Haland su izgradili svoje prijateljstvo u Borusiji iz Dortmunda. Obojica su stigla u "grad milionera" 2020. godine, Norvežanin u januaru, a Englez šest meseci kasnije.
Tokom dve godine u Borusiji postali su nerazdvojni prijatelji.
Putevi su ih potom odveli na dve strane, Halanda u Mančester siti, a Belingema u Real.
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