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Zanimljivu konverzaciju vodili su fudbalski analitičari Miroslav Vjetrović i Rade Bogdanović u studiju tokom jedne od emisija posvećenih Svetskom prvenstvu.

Pored aktuelnih tema vezanih za četvrtfinalne utakmice, sagovornici su se našalili kada su se dotakli priče o Đaniju Infantinu, predsedniku Svetske fudbalske organizacije (FIFA).

- Malo je falilo da Rade Bogdanović dođe na mesto Infantina. Ti imaš tri ćerke, a Infantino ima četiri ćerke. Ti si tu negde, da si stigao do četvrte ćerke mogao si da razmišljaš o FIFA - rekao je Vjetrović.

Bogdanović je potom otkrio da je Infantina odgojila žena sa Balkana.

- Proitao sam podatak da ga je u mladosti odgojila neka žena sa Balkana.

1/7 Vidi galeriju Rade Bogdanović, Mundijal 2026 Foto: Prinstkrin, Prinscreen, Printskrin

Vjetrović je potvrdio

- Jeste, pomagala. On je italijanskog porekla, on je Švajcarac, izabran 2016. godine i dalje gura svoj mandat.

Rade žestoko udario po FIFA

Nije bilo samo šala u studiju RTS, već je Rade Bogdanović tokom jednog od svojih govora žestoko udario po FIFA.

Sve je počelo poništenim crvenim kartonom za Amerikanca Baloguna.

- Generalno mrlja postoji. Prvi put da se direktno politika umešala u sport. Mi vrlo dobro znamo, svi ljudi koji prate fudbal znaju da je FIFA posle Saveta bezbednosti ujedinjenih nacija najgora organizacija koja postoji, tu pravde nema. Nikada je nije bilo niti će je biti. Ali je činjenica da je ovo neviđena mrlja, niti će je iko oprati - rekao je Bogdanović, pa nastavio sa zamerkama:

- Realno doslednost koju VAR i sudije imaju u manipulacijama ja nikada do sad nisam video. Da ti vraćaš akciju 80 metara nazad, ili 19 sekundi ili 20 dodira, a da nećeš da pališ na nekim bitnim utakmicama senzore, a palio si ih Hrvatskoj. Jako je ružno i uopšte ne vidim značaj svega toga.

Kad je Infantinu krenulo loše?!

Imao je još jedan zanimljiv komentar Rade Bogdanović. On je istakao kako je Đaniju Infantinu krenulo loše od kada se slikao sa predsednikom Fudbalskog saveza BiH Vicom Zeljkovićem.

- Ne znam da li ste primetili, Infantinu je sve naopako krenulo kada se zagrlio sa predsednikom Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovini. Vico Zeljković se slikao s njim, da ode u Bosnu i kaže "striko, striko, ja se slik'o" - rekao je Rade Bogdanović.

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