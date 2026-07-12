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Engleska je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena utakmice s Norveškom izjednačila na 1:1, a strelac je bio Džud Belingem.

Nakon što je lopta završila u mreži, norveški golman Orjan Niland potrčao je prema sudiji Klemenu Turpanu i protestovao pokazujući prema nebu.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

"Pokazivao je prema nebu, čini se prema kameri koja je obešena iznad terena. Teško je znati sa sigurnošću o čemu se radi, ali i selektor je razgovarao sa sudijom na poluvremenu", izvestio je Aleks Hauel, BBC-jev reporter iz Majamija.

Lopta je uoči gola udarila u kabel?

Iako se to samo na temelju snimka pogotka ne može potvrditi, čini se da je Engleskoj pomogao - kabel.

Akcija za engleski gol započela je tako što je na levoj strani Eliot Anderson uzeo loptu posle Nilandovog ispucavanja iz gol-auta. Na prvu je to izgledalo kao vrlo loše ispucavanje Nilanda, no na snimku se može videti da je lopta pala u pomalo neprirodnom luku.

Mundijal 2026, Norveška, Engleska Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Veruje se da je razlog tome bio to što je Niland prilikom ispucavanja pogodio kabel koji drži kameru u vazduhu, a to su kasnije potvrdili brojni mediji. To ujedno objašnjava proteste Norvežana nakon pogotka i na poluvremenu.

Igra je morala da bude zaustavljena ako je došlo do dodira

Ono što Norvežane može posebno da frustrira jeste činjenica da igra mora da bude zaustavljena ako lopta u igri dodirne bilo kakav spoljni predmet. S obzirom na to da je ova situacija dovela do gola, VAR je mogao da reaguje, ali sudije to očigledno nisu primetile.

FIFA: Na grafu senzora nije zabeležena promena

Sredinom drugog poluvremena po ovom se pitanju oglasila i FIFA, a njihove reči prenosi Martin Cigler, novinar Tajmsa.

"U vezi s mogućnošću da je lopta pogodila kabel kamere u akciji koja je prethodila engleskom golu, FIFA kaže da je 'proverila podatke i da na grafu senzora ugrađenog u loptu nije zabeležena nikakva promena u signalu'", napisao je.