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Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku u Majamiju rezultatom 2:1 (1:1, 1:1).

Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Ovo su najzanimljiviji momenti sa ove utakmice:

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Haland Penal  Izvor: ArenaSport