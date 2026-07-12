Fudbalska reprezentacija Engleske četvrti put u istoriji se plasirala u polufinale na Svetskim prvenstvima.
FIFA WC 2026
ČUDESNI BELINGEM UNIŠTIO! NORVEŠKE SNOVE! Ovo su najzanimljiviji momenti sa utakmice Norveška-Engleska! VIDEO
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Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku u Majamiju rezultatom 2:1 (1:1, 1:1).
Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia
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Ovo su najzanimljiviji momenti sa ove utakmice:
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