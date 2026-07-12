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"Bila je to prilično izjednačena utakmica kada su u pitanju posed lopte i šanse, ali kada imate nekoga poput Džuda (Belingema), ko može da promeni tok meča kao što je to ponovo učinio danas, to je ogroman faktor. Srce i želja ove ekipe doveli su nas do pobede", rekao je Kejn posle utakmice za Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se danas u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u Majamiju posle produžetaka pobedila Norvešku 2:1, nakon što je posle regularnog dela utakmice bilo 1:1.

Na Hard Rok stadionu Norveška je povela u 36. minutu golom Andresa Šelderupa, a zatim je dvostruki strelac bio Džud Belingem, golovima u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena i u 93. minutu.

"Uložili smo ogroman napor. Delovalo je teže nego na utakmici u Meksiku. Vrućina i vlaga zaista su uticale na nas. Morali smo da pronađemo način, posebno u drugom poluvremenu i produžecima. Presudni su bili naša odlučnost i borbenost", naveo je Kejn.

Upitan je o nastupu dvostrukog strelca Belingema.

"Stalno govorim o tim herojskim trenucima. Trenutno izgleda da ili ja ili Džud postižemo golove, ali danas su svi bili sjajni. Džud dobija pohvale i potpuno zasluženo, postigao je dva fantastična gola u najvažnijoj utakmici kojima nas je odveo u polufinale", naveo je on.

"Da biste osvojili bilo koji trofej i dogurali daleko na turniru, potrebni su vam igrači koji rešavaju utakmice. Potrebni su vam fudbaleri spremni da izvuku i poslednji atom snage i svojim potezima odvedu tim do cilja. Džud je to danas uradio za nas", dodao je kapiten.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Kejnu je u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena poništen gol zbog ofsajda.

"Mislim da je ofsajd bio baš tesan. U tom trenutku me je to iznerviralo. Takođe mislim da je trebalo da dobijemo penal, koji je lako mogao da bude dosuđen. Ali na kraju nije ni važno. U polufinalu smo i to je jedino što se računa", rekao je on.

Engleska će u polufinalu u sredu od 21 čas u Atlanti igrati protiv pobednika duela branioca titule Argentine i Švajcarske.

"Gledao sam kako treniramo i video kvalitet koji imamo, posebno u završnoj trećini terena. To još nismo uspeli da pokažemo u potpunosti. Ipak, u polufinalu smo Svetskog prvenstva, a da još nismo odigrali naš najbolji fudbal. ;Ako uspemo to da pokažemo u sredu, to bi moglo da napravi razliku između osvajanja i poraza na ovom turniru. Sada ćemo uživati u pobedi, oporaviti se, a za nekoliko dana počinjemo pripreme za novu utakmicu", rekao je Kejn.