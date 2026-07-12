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Fudbalska reprezentacija naše zemlje čekala je pune 24 godine kako bi zaigrala na Evropskom prvenstvu.

A kada se to desilo 2024. godine, javnost u Srbiji je ispratila "Orlove" sa velikim očekivanjima.

1/8 Vidi galeriju Džud Belingem na meču protiv Norveške Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Profimedia, DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia

Prvi rival u Gelzenkirhenu bila je selekcija Engleske. I jedan potez Džuda Belingema rešio je taj meč u korist "Gordog albiona".

Englezi su kasnije stigli do finala, gde nisu mogli da zaustave špansku "Armadu".

Engleska nikada nije bila evropski prvak, ali jeste svetski, i to pre 60 godina. Zato je za Engleze, koji pridaju veliki značaj brojkama, ovaj Mundijal kao stvoren da se drugi put popnu na krov sveta. U uvodnim utakmicama "Tri lava" nisu briljirala, ali su zahvaljujući Hariju Kejnu prolazili onako kako su hteli. I bili su svesni da je potreban još neko pored kapitena za neka veća dela. I pojavio se.

Džud Belingem je postigao čak šest golova na ovom Mundijalu, a njegova dva gola protiv Meksika i još dva protiv Norveške bila su zlatna vredna.

Nije bio oduševljen fudbalom

Džud Viktor Vilijam Belingem je rođen 29. juna 2003. godine u Straurbridžu u središnjoj Engleskoj.

Od ranih dana u Birmingem sitiju, preko istorijskog transfera u Borusiji iz Dortmunda, pa sve do statusa zvezde u Realu iz Madrida, njegovu karijeru odliku neverovatna zrelost, radna etika i konstantno napredovanje.

A malo je falilo da od toga ništa ne bude. U ranom detinjstvu nije pokazivao preveliko interesovanje za fudbal. Međutim, sve se promenilo kada je počeo da prati treninge svog oca Marka.

Obara rekord za rekordom u Birmingemu

Sa 7 godina, tačnije od 2010. godine, nakon kratkog perioda u lokalnom timu, počinje da nastupa za najmlađe selekcije Birmingema, i tu se već rodila velika ljubav prema fudbalu. Pa ipak, niko nije mogao ni da pretpostavi u kakvog fudbalera će se pretvoriti nekada omaleni klinac sa velikim snovima.

Izuzetan talenat je odmah došao do izražaja. Sa svojih 14 godina nastupao je za U18 selekciju Birmingema, da bi već sa 15 godina igrao sa mladim fudbalerima uzrasta U23.

Već 2019. godine započinje sa stipendiranjem u Birmingemu. Nije mnogo prošlo, svega nekoliko meseci i usledio je poziv od prvog tima ekipe.

Samim tim, Belingem postaje najmlađi prvotimac u istoriji kluba sa svega 16 godina i 38 dana. Svoj prvi pogodak kao senior postiže 31. avgusta 2019. godine u pobedi od 2:1 protiv ekipe Stouk Sitija i obara još jedan rekord kao najmlađi strelac u istoriji kluba.

Postaje "milioner" i nastavlja da ruši rekorde

Džud nastavlja karijeru u ekipi Borusije iz Dortmunda za obeštećenje od 29 miliona evra.

Belingem nakon ovog transfera postaje najskuplji sedamnaestogodišnji defanzivac u istoriji fudbala. Birmingem je povukao broj 22 u čast najtalentovanijeg fudbalera koji je ponikao u akademiji njihovog kluba.

Po dolasku u ekipu popularnih "milionera" iz Dortmunda, ubrzo obara još jedan značajan rekord. Naime, 20. oktobra 2020. godine postaje najmlađi Englez koji je debitovao u Ligi šampiona sa 17 godina i 113 dana.

Džud je postao i drugi najmlađi fudbaler koji je postigao pogodak u nokaut fazi Lige Šampiona, dok je na prvom mestu ove liste i dalje Bojan Krkić, koji je do svog prvog pogotka došao sa svega 17 godina i 217 dana.

U februaru 2022. godine je postao drugi najmlađi igrač sa 50 nastupa u Bundesligi. Obarajući brojne rekorde u svojim tinejdžerskim danima prikupio je simpatije kompletne fudbalske javnosti i bio u užem izboru za mnoge prestižne nagrade.

Dve godine zaredom je bio nominovan za mladog igrača sezone, odnosno 2020/21. i 2021/22., dok je priznanje "Golden Boy Award" uspeo da osvoji 2023. godine.

Novi Zidan u Realu

Zvanično, 14. juna 2023. godine, Belingem postaje igrač Reala za 103 miliona evra.

Preuzeo je čuveni dres sa brojem 5, koji je pre njega nosio niko drugi nego Zinedin Zidan, velika fudbalska legenda Real Madrida i virtuoz na terenu. Avgusta 12. 2023. godine debituje za Real, i to pogotkom u pobedi protiv ekipe Atletik Bilbaa od 2:0.

Belingem postiže po gol i u naredna dva meča, što mu donosi prvi ikada trofej La Liga Player of the Month za nekog Engleza, što se dogodilo već u avgustu, odnosno njegovom debitantskom mesecu u ekipi Real Madrida.

Sada je svu pažnju usmerio na uspeh sa reprezentacijom. Po jedan gol je dao Hrvatskoj i Panami, a po dva Meksiku i Norveškoj, čime je najavio da je u vrhunskoj formi. A kada je tako...

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