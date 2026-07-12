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Đani Infantino i FIFA neizbežna su tema Radeta Bogdanovića tokom analiza dešavanja na Svetskom prvenstvu u fudbalu.

Haos koji vlada oko Mundijala, a koji je kulminirao odlukom FIFA da poništi crveni karton reprezentativcu Amerike Folarinu Balogunu pod pritiskom Donalda Trampa, kao da je bila kap koja je prelila čašu.

1/6 Vidi galeriju Rade Bogdanović Foto: Printskrin, Printscreen/RTS, Printscreen

"Generalno je izgubio kredibilitet. Najveći kredibilitet je izgubio. Tramp ih je dobro ponizio, ako iole imaju obraza", rekao je Rade Bogdanović.

Istakao je da mrlja koja je sada napravljena povodom tog slučaja neće biti lako zaboravljena i da je to sramota kada je sport u pitanju.

"Generalno mrlja postoji. Prvi put da se direktno politika umešala u sport. Mi vrlo dobro znamo, svi ljudi koji prate fudbal znaju da je FIFA posle Saveta bezbednosti ujedinjenih nacija najgora organizacija koja postoji, tu pravde nema. Nikada je nije bilo niti će je biti. Ali je činjenica da je ovo neviđena mrlja, niti će je iko oprati", dodao je on.

Bogdanović ima još više zamerki.

"Realno doslednost koju VAR i sudije imaju u manipulacijama ja nikada do sad nisam video. Da ti vraćaš akciju 80 metara nazad, ili 19 sekundi ili 20 dodira, a da nećeš da pališ na nekim bitnim utakmicama senzore, a palio si ih Hrvatskoj. Jako je ružno i uopšte ne vidim značaj svega toga", naglasio je Rade Bogdanović.