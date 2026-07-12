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Albanski novinar Arlind Sadiku postao je poznat posle sramotnog ispada na Evropskom prvenstvu 2024. godine kada je tokom utakmice Srbije i Engleske u Gelzenkirhenu stao ispred naših navijača i provocirao simbolom "albanskog orla".

1/10 Vidi galeriju Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Sadiku se oglasio uoči utakmice Argentina - Švajcarska, i ponovo provocirao.

On je na Instagram nalogu objavio video na kome se, tokom intoniranja himne Švajcarske u kojoj je u krupnom kadri kapiten Granit Džaka, vidi zastava nepriznate države na teritoriji južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija.

- Albanci sa velikom zastavom Kosova. Granit Džaka tokom intoniranja himne - objavio je Arlind Sadiku.

Očigledno je i ovog puta politika bila bitnija od sporta i sportskog događaja.

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici između Argentine i Švajcarske? Krenimo redom...

Prvo uzbuđenje na meču viđeno je već u 6. minutu. Kružili su fudbaleri Švajcarske oko protivničkog šesnaesterca, strpljivo gradili napad i tražili pukotinu u odbrani, a led je probio Granit Džaka! Naleteo je na loptu i raspalio po njoj sa nekih 20 metara, ali je ovaj projektil završio daleko preko gola.

1/10 Vidi galeriju Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Argentina je uzvratila udarac samo dva minuta kasnije. Mesi je hirurški tačnim pasom spojio Mekalistera sa golom, ali je odbrana Švajcarske reagovala u poslednjem trenutku i izblokirala taj udarac.

Ipak, spasa im nije bilo u 10. minutu, kada su "Gaučosi" stigli do vođstva! Argentina je izvela drugi uzastopni korner, a Mesi je poslao savršen centaršut i pogodio Mekalistera. Vezista je sjajno trznuo glavom i prebacio loptu u dalji ugao za veliko slavlje i prednost aktuelnog šampiona sveta.

Švajcarci se nisu predavali i krenuli su po izjednačenje, a nova opasnost pred golom Argentine viđena je u 20. minutu. Ponovo je Sou tražio prostor i uputio udarac, ali je to bio previše lak plen za Emilijana Martinesa, koji je rutinski uhvatio tu loptu.

U 31. minutu popustila je koncentracija u odbrani Argentine i bilo je izuzetno opasno. Endoj je dobio žestok duel na levoj strani, dodao gas i poslao tačnu dubinsku loptu ka Embolou. Švajcarski napadač je u prvi mah uspeo da umakne Lisandru Martinesu, ali je štoper Argentine pokazao neverovatnu upornost, sustigao ga je u poslednjoj sekundi i uspeo da ga omete tačno ispred istrčalog Emilijana Martinesa, spasivši čist gol. Nakon toga usledio je znatno mirniji ritam, pa do odlaska na odmor više nije bilo većih uzbuđenja.

Zato je u drugom poluvremenu prštalo na sve strane. Švajcarci su kidisali svim snagama, želeći što pre da poravnaju rezultat, a stopostotnu šansu propustili su u 51. minutu. Embolo je probio odbranu, pobegao čuvarima i spakovao idealnu loptu za Endoja, ali je ovaj previše oklevao i nameštao se. To je bilo sasvim dovoljno za požrtvovanog Lisandra Martinesa, koji je uleteo u klizeći start i u poslednjem trenutku izblokirao čist zicer.

Igra se tada potpuno rasplamsala, a Švajcarska je preuzela potpunu terensku inicijativu. Usledio je strašan nalet u 64. minutu kada je Dan Endoj pokušao glavom, ali je Emilijano Martines ponovo sjajno reagovao i skinuo taj udarac. Ubrzo nakon toga, svoju haubicu je sa preko 25 metara testirao i Granit Džaka, ali je čuvar mreže Argentine još jednom bio na visini zadatka i ukrotio taj projektil.

A onda, u 67. minutu, ogroman šok za Argentinu!

Posle niza žestokih naleta, Švajcarska je sasvim zasluženo stigla do izjednačenja.

1/4 Vidi galeriju Dan Endoj slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dan Endoj je ponovo proleteo po levoj strani, izbacio čuvare iz igre i hladnokrvno proturio loptu kroz noge nemoćnom Emilijanu Martinesu za potpuni delirijum na tribinama!

Međutim, tek tada smo prisustvovali neverovatnim scenama i potpunom rolerkosteru. Samo pet minuta nakon postignutog gola, usledio je hladan tuš za Švajcarce, Embolo je dobio drugi žuti karton zbog simuliranja!

1/5 Vidi galeriju Bril Embolo, crveni karton na meču Argentina - Švajcarska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Taman što su istopili prednost rivala i uhvatili strašan zalet, Švajcarci su sami sebi pucali u nogu i zaradili bizaran crveni karton.

Usledila je dramatična i grčevita borba. Argentinci su bacili sve karte na napad i krenuli na sve ili ništa, dok su se desetkovani Švajcarci lavovski branili svim raspoloživim silama. I uspeli su da izdrže, ni posle više od 90 minuta žestokog rata na terenu nismo dobili pobednika, pa je putnik u narednu rundu bio rešen kroz produžetke.

Prvi produžetak protekao je u totalnoj dominaciji Argentine, ali pravih prilika nije bilo. Pokušavali su Almada, Gonzales i Mesi, ali promene rezultata nije bilo.

Pokušavali su očajnički Argentinci i u drugom produžetku da postignu pogodak, ali su se Švajcarci branili fenomenalno. A onda, u 112. minutu - trenutak čiste magije i brutalan gol za TV špice. Minijatura Hulijana Alvareza sa distance i 2:1 za Argentinu! Ispostaviće se pogodak vredan polufinala Mundijala i okršaja sa Englezima!

Na kraju je Lautaro Martinez u 121. minutu pogodio za konačnih 3:1.

Nema dileme da ćemo u polufinalnim mečevima Mundijala gledati dva spektakla. Podsetimo, prvi polufinalni par čine Francuska i Španija, a drugi Engleska i Argentina.

Novo pravilo napravilo pakao Švajcarcima

Tokom četvrtfinalnog okršaja između Argentine i Švajcarske, koji su "gaučosi" dobili sa 3:1 posle produžetaka, napadač Bril Embolo morao je prevremeno u svlačionicu nakon neuobičajene odluke portugalskog arbitra Žoaoa Pinjeira.

Za sve je zaslužna najnovija direktiva koja omogućava video-arbitru (VAR) da reaguje kada se dogodi "greška u identitetu" prilikom pokazivanja žutih kartona. Upravo ovaj detalj bio je ključan u duelu koji su na sredini terena vodili Embolo i Argentinac Leandro Paredes.

Od žutog kartona za Argentinca do suza za Švajcarca

Prvobitno je, posle žestoke borbe za loptu, portugalski sudija javno opomenuo Paredesa. Ipak, ubrzo je stigao poziv iz VAR sobe. Detaljnim pregledom snimka utvrđeno je da kontakta argentinskog fudbalera zapravo nije ni bilo, te da je Embolo simulirao prekršaj.

Epilog situacije

Javna opomena Paredesu je momentalno poništena, a kazna je preusmerena na pravu adresu - Brila Embola.

Kako je švajcarskom ofanzivcu ovo bio drugi žuti karton na utakmici, sudija mu je pokazao crveni put u svlačionicu, koju je igrač napustio u suzama.

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