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Fudbaleri Argentine i Švajcarske odmerili su snage u četvrtfinalu Mundijala.

Argentinci su vodili sa 1:0 do 67. minuta kada je Dan Ndoj šokirao aktuelnog šampiona sveta i krunisao sjajnu akciju golom za 1:1.

Dan Endoj slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Pogledajte na koji način su Švajcarci izjednačili protiv Argentine:

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