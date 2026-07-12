Švajcarska je na ovaj način izjednačila protiv Argentine...
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OVAKO SU ŠVAJCARCI ŠOKIRALI ARGENTINCE: Sjajna akcija i savršena završnica Ndoja! (VIDEO)
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Argentinci su vodili sa 1:0 do 67. minuta kada je Dan Ndoj šokirao aktuelnog šampiona sveta i krunisao sjajnu akciju golom za 1:1.
Dan Endoj slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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Pogledajte na koji način su Švajcarci izjednačili protiv Argentine:
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