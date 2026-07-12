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Dileme više nema - za trofej na Mundijalu 2026. godine boriće se Španija, Francuska, Engleska i Argentina.

Poslednja dva četvrtfinalna meča završena su posle produžetaka, Englezi su sa 2:1 bili bolji od Norvežana, dok su Argentinci sa 3:1 savladali Švajcarce.

Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

U polufinalu će se sastati Španija i Francuska, odnosno Engleska i Argentina. Kada su na programu ovi spektakularni mečevi?

Prvi će na teren Španci i Francuzi i to u utorak od 21 čas, dok će u sredu u isto vreme snage odmeriti Englezi i Argentinci.

Šta vi mislite, ko će se plasirati u finale i da li će Mesiju i ekipi neko od izazivača skinuti krunu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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