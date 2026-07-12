Slušaj vest

Reprezentacija Švajcarske umalo je priredila pravu fudbalsku senzaciju u Kanzas Sitiju. Od penal-lutrije u kojoj je sve moguće i potencijalnog izbacivanja favorizovane Argentine, delilo ih je tek desetak minuta, ali je pogodak Hulijana Alvareza srušio snove ovoj selekciji.

Ipak, jedan nepromišljen potez Brila Emboloa promenio je tok meča.

Iako su "gaučosi" stigli do rane prednosti već u 10. minutu pogotkom Aleksisa Mekalistera, švajcarski nacionalni tim se nije predavao. Njihov trud se isplatio u 57. minutu kada je Dan Endoj uspeo da zatrese mrežu, donese izjednačenje i vrati potpunu neizvesnost.

Bizaran crveni karton i VAR drama

Ipak, nedugo nakon postignutog gola, Švajcarci ostaju sa desetoricom igrača na terenu. Bril Embolo je zaradio isključenje na jedan od najnaivnijih načina na čitavom turniru. Naime, isprva se činilo da je napadač uspešno iznudio žuti karton za Leandra Paredesa, ali je ubrzo stigla signalizacija iz VAR sobe.

Pregledom snimka ustanovljeno je da je Embolo zapravo odglumio prekršaj. Epilog ove nesvakidašnje situacije bio je poništen karton argentinskom fudbaleru, dok je Embolo zbog simuliranja dobio drugu javnu opomenu, čime je ostavio svoje saigrače na cedilu i morao ranije u svlačionicu.

1/5 Vidi galeriju Bril Embolo, crveni karton na meču Argentina - Švajcarska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Jakin u odbrani svog igrača: "Kažnjeni smo greškom"

Uprkos tome što je Embolo očigledno iscenirao pad, selektor Švajcarske Murat Jakin čvrsto je stao u odbranu svog izabranika, naizgled ignorišući činjenicu da prekršaja nije bilo.

"Kažnjeni smo zbog greške. Zaista ne razumem taj karton jer za njega nije bilo nikakvog razloga. Radilo se o potpuno bezazlenoj situaciji u kojoj nije postojala nikakva loša namera", istakao je Jakin.

Švajcarski strateg je, poput mnogih na ovom takmičenju, implicitno nastavio da sugeriše kako Argentina ima blagu naklonost sudija.

"Odluka arbitra je prosto neverovatna i sa njom se apsolutno ne slažem. Kontakt se jasno video, tako da mi je neshvatljivo kako su glavni sudija i VAR došli do onakvog zaključka", dodao je vidno nezadovoljni selektor.

1/8 Vidi galeriju Murat Jakin na meču Argentina - Švajcarska Foto: Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Spuštanje lopte za kraj

Kada je uvideo težinu svojih reči, Jakin je ipak odlučio da promeni ploču i donekle smiri strasti:

"Ipak, ne bih rekao da su bili favorizovani. Utakmica je bila fer i otvorena, oba tima su igrala pravi fudbal. Nažalost, fudbal danas nije pobedio jer smo kažnjeni tom jednom greškom. Bio je to odlučujući momenat koji je prelomio meč. Mogli bismo sada da se žalimo, ali moram da uputim čestitke Argentini."

Švajcarska je ovim porazom završila takmičenje, ali ekipa Murata Jakina svakako napušta turnir uzdignute glave, s obzirom na to da su već ostvarili najveći rezultat u istoriji svoje reprezentacije.

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici između Argentine i Švajcarske? Krenimo redom...

Prvo uzbuđenje na meču viđeno je već u 6. minutu. Kružili su fudbaleri Švajcarske oko protivničkog šesnaesterca, strpljivo gradili napad i tražili pukotinu u odbrani, a led je probio Granit Džaka! Naleteo je na loptu i raspalio po njoj sa nekih 20 metara, ali je ovaj projektil završio daleko preko gola.

1/10 Vidi galeriju Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Argentina je uzvratila udarac samo dva minuta kasnije. Mesi je hirurški tačnim pasom spojio Mekalistera sa golom, ali je odbrana Švajcarske reagovala u poslednjem trenutku i izblokirala taj udarac.

Ipak, spasa im nije bilo u 10. minutu, kada su "Gaučosi" stigli do vođstva! Argentina je izvela drugi uzastopni korner, a Mesi je poslao savršen centaršut i pogodio Mekalistera. Vezista je sjajno trznuo glavom i prebacio loptu u dalji ugao za veliko slavlje i prednost aktuelnog šampiona sveta.

Švajcarci se nisu predavali i krenuli su po izjednačenje, a nova opasnost pred golom Argentine viđena je u 20. minutu. Ponovo je Sou tražio prostor i uputio udarac, ali je to bio previše lak plen za Emilijana Martinesa, koji je rutinski uhvatio tu loptu.

U 31. minutu popustila je koncentracija u odbrani Argentine i bilo je izuzetno opasno. Endoj je dobio žestok duel na levoj strani, dodao gas i poslao tačnu dubinsku loptu ka Embolou. Švajcarski napadač je u prvi mah uspeo da umakne Lisandru Martinesu, ali je štoper Argentine pokazao neverovatnu upornost, sustigao ga je u poslednjoj sekundi i uspeo da ga omete tačno ispred istrčalog Emilijana Martinesa, spasivši čist gol. Nakon toga usledio je znatno mirniji ritam, pa do odlaska na odmor više nije bilo većih uzbuđenja.

Zato je u drugom poluvremenu prštalo na sve strane. Švajcarci su kidisali svim snagama, želeći što pre da poravnaju rezultat, a stopostotnu šansu propustili su u 51. minutu. Embolo je probio odbranu, pobegao čuvarima i spakovao idealnu loptu za Endoja, ali je ovaj previše oklevao i nameštao se. To je bilo sasvim dovoljno za požrtvovanog Lisandra Martinesa, koji je uleteo u klizeći start i u poslednjem trenutku izblokirao čist zicer.

Igra se tada potpuno rasplamsala, a Švajcarska je preuzela potpunu terensku inicijativu. Usledio je strašan nalet u 64. minutu kada je Dan Endoj pokušao glavom, ali je Emilijano Martines ponovo sjajno reagovao i skinuo taj udarac. Ubrzo nakon toga, svoju haubicu je sa preko 25 metara testirao i Granit Džaka, ali je čuvar mreže Argentine još jednom bio na visini zadatka i ukrotio taj projektil.

A onda, u 67. minutu, ogroman šok za Argentinu!

Posle niza žestokih naleta, Švajcarska je sasvim zasluženo stigla do izjednačenja.

1/4 Vidi galeriju Dan Endoj slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dan Endoj je ponovo proleteo po levoj strani, izbacio čuvare iz igre i hladnokrvno proturio loptu kroz noge nemoćnom Emilijanu Martinesu za potpuni delirijum na tribinama!

Međutim, tek tada smo prisustvovali neverovatnim scenama i potpunom rolerkosteru. Samo pet minuta nakon postignutog gola, usledio je hladan tuš za Švajcarce, Embolo je dobio drugi žuti karton zbog simuliranja!

1/5 Vidi galeriju Bril Embolo, crveni karton na meču Argentina - Švajcarska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Taman što su istopili prednost rivala i uhvatili strašan zalet, Švajcarci su sami sebi pucali u nogu i zaradili bizaran crveni karton.

Usledila je dramatična i grčevita borba. Argentinci su bacili sve karte na napad i krenuli na sve ili ništa, dok su se desetkovani Švajcarci lavovski branili svim raspoloživim silama. I uspeli su da izdrže, ni posle više od 90 minuta žestokog rata na terenu nismo dobili pobednika, pa je putnik u narednu rundu bio rešen kroz produžetke.

Prvi produžetak protekao je u totalnoj dominaciji Argentine, ali pravih prilika nije bilo. Pokušavali su Almada, Gonzales i Mesi, ali promene rezultata nije bilo.

Pokušavali su očajnički Argentinci i u drugom produžetku da postignu pogodak, ali su se Švajcarci branili fenomenalno. A onda, u 112. minutu - trenutak čiste magije i brutalan gol za TV špice. Minijatura Hulijana Alvareza sa distance i 2:1 za Argentinu!

1/4 Vidi galeriju Hulijan Alvarez slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Ispostaviće se pogodak vredan polufinala Mundijala i okršaja sa Englezima!

Na kraju je Lautaro Martinez u 121. minutu pogodio za konačnih 3:1.

1/4 Vidi galeriju Lautaro Martinez slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Nema dileme da ćemo u polufinalnim mečevima Mundijala gledati dva spektakla. Podsetimo, prvi polufinalni par čine Francuska i Španija, a drugi Engleska i Argentina.

Novo pravilo napravilo pakao Švajcarcima

Tokom četvrtfinalnog okršaja između Argentine i Švajcarske, koji su "gaučosi" dobili sa 3:1 posle produžetaka, napadač Bril Embolo morao je prevremeno u svlačionicu nakon neuobičajene odluke portugalskog arbitra Žoaoa Pinjeira.

Za sve je zaslužna najnovija direktiva koja omogućava video-arbitru (VAR) da reaguje kada se dogodi "greška u identitetu" prilikom pokazivanja žutih kartona. Upravo ovaj detalj bio je ključan u duelu koji su na sredini terena vodili Embolo i Argentinac Leandro Paredes.

Od žutog kartona za Argentinca do suza za Švajcarca

Prvobitno je, posle žestoke borbe za loptu, portugalski sudija javno opomenuo Paredesa. Ipak, ubrzo je stigao poziv iz VAR sobe. Detaljnim pregledom snimka utvrđeno je da kontakta argentinskog fudbalera zapravo nije ni bilo, te da je Embolo simulirao prekršaj.

Epilog situacije

Javna opomena Paredesu je momentalno poništena, a kazna je preusmerena na pravu adresu - Brila Embola.

Kako je švajcarskom ofanzivcu ovo bio drugi žuti karton na utakmici, sudija mu je pokazao crveni put u svlačionicu, koju je igrač napustio u suzama.

Sramotna provokacija

Albanski novinar Arlind Sadiku postao je poznat posle sramotnog ispada na Evropskom prvenstvu 2024. godine kada je tokom utakmice Srbije i Engleske u Gelzenkirhenu stao ispred naših navijača i provocirao simbolom "albanskog orla".

Sadiku se oglasio uoči utakmice Argentina - Švajcarska, i ponovo provocirao.

On je na Instagram nalogu objavio video na kome se, tokom intoniranja himne Švajcarske u kojoj je u krupnom kadri kapiten Granit Džaka, vidi zastava nepriznate države na teritoriji južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija.

- Albanci sa velikom zastavom Kosova. Granit Džaka tokom intoniranja himne - objavio je Arlind Sadiku.

Očigledno je i ovog puta politika bila bitnija od sporta i sportskog događaja.

Mesijeva rasprava sa sudijom

Pored samih golova i uzbuđenja na terenu na meču Argentine i Švajcarske, pažnju javnosti privukao je i jedan detalj koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama. Kako prenosi ugledni ESPN, Lionel Mesi je u jednom momentu ušao u otvoren verbalni sukob sa glavnim arbitrom meča, Portugalcem Žoaoom Pinjeorom.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi u raspravi sa sudijom na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Kapiten Argentine je sudiji odsečno poručio:

"Molim Vas, obraćajte mi se kako treba. Nemojte da me ne poštujete - ja se Vama obraćam sa poštovanjem."

Rasprava Mesija i sudije postala je viralna, a sve se završilo na oštrom razgovoru...

Selektor Skaloni zadovoljan

Odmah nakon završetka susreta, selektor Lionel Skaloni bio je vidno olakšan, ali i samokritičan prema igri svog tima.

1/4 Vidi galeriju Lionel Skaloni Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Činjenica je da smo prošli kroz ozbiljne muke tokom današnjeg meča. Bili smo svesni da nas naspram sebe čeka fizički dominantan protivnik koji nam je zadao mnogo problema, zbog čega iz nekih situacija nismo uspevali da se izvučemo na željeni način. Moramo biti iskreni i reći da nas je danas pogledala i sreća, pošto je rival zaradio crveni karton, a mi smo tek od tog momenta uspeli u potpunosti da preuzmemo kontrolu nad igrom", naglasio je argentinski strateg.

Skaloni je svestan da ekipa mora da podigne nivo igre ukoliko želi svetski tron.

"Ako ćemo realno, pred nama je još dosta posla i segmenata koje hitno moramo da unapredimo. Bez obzira na sve, trijumf je ono što se na kraju računa. Ovaj tim je danas napravio uspeh koji će ući u istoriju. Možda ovo izdanje nije bilo naše najbolje, ali je plasman među četiri najbolje ekipe na planeti sam po sebi ogroman podvig", zaključio je selektor Argentine.

Heroj Alvarez otvorio dušu

Odmah nakon završetka susreta junak "gaučosa" i strelac spektakularnog gola za 2:1 u 112. minutu, Hulijan Alvarez, otvorio je dušu.

Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

"Presrećan sam. Borili smo se do samog kraja. U jednom trenutku utakmica je postala veoma teška, iako smo imali igrača više, a potom su usledili i produžeci. Ipak, verovali smo da će gol doći ako ostanemo zajedno i nastavimo da napadamo - i upravo se to dogodilo. Naravno da bismo voleli da smo pobedili ranije, ali znamo koliko je teško igrati na Svetskom prvenstvu. Sve utakmice na ovom turniru bile su izuzetno zahtevne. Ostala su nam još dva koraka do cilja i daćemo sve od sebe da ih napravimo", rekao je on.

BONUS VIDEO: