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Norvežani su ostvarili najbolji rezultat u istoriji plasmanom u četvrtfinale, ali su u toj fazi takmičenja poraženi od Engleske nakon produžetaka.

Norveška je golom Šjelderupa u 36. minutu imala prednost, ali je već na poluvremenu bilo 1:1 zahvaljujući Džudu Belingemu. Belingem je, na startu prvog produžetka, već u 93. minutu postao dvostruki strelac kada je postigao pobedonosni gol za svoju ekipu.

Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Belingem je prvi gol postigao u 47. minut, a samo dva minuta pre toga je Norveška imala veliku šansu.

Aleksander Serlot je tada odlučio da ne pošalje loptu ka Erlingu Halandu, već da pokuša da sam završi akciju. To je napadač Atletiko Madrida odradio na očajan način, dok bi Haland imao čistu situaciju pred sobom da je dobio loptu od saigrača.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak ove situacije nastao sa tribina, a prikazana je i reakcija najboljeg fudbalera Norveške jasno govori kako se osećao u tom trenutku:

Da je Serlot u trenutku doneo drugačiju odluku i da je njegov tim stigao do drugog pogotka, sve bi moglo da bude drugačije.

Engleska je prošla u polufinale gde će za protivnika imati Argentinu.

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Mundijal - Navijači Norveške Izvor: Instagram