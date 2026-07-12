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Argentina je pobedom protiv Švajcarske rezultatom 3:1 nakon produžetaka obezbedila plasman u polufinale gde će za protivnika imati Englesku.

Puno se tokom ovog Mundijala pričalo o sudijama i pojedinim odlukama, a neke od njih su išle u korist aktuelnog šampiona sveta, a ljubitelji fudbala širom sveta na društvenim mrežama polemišu i o jednoj situaciji sa utakmice protiv Švajcarske.

Bril Embolo je dobio drugi žuti karton nakon intervencije iz VAR sobe. Glavni arbitar je najpre pokazao žuti karton Leandru Paredesu za prekršaj nad Emboloom, ali je potom dobio poziv da pogleda snimak. Video je da je Embolo pokušao da iznudi faul, pa je poništio karton za Argentinca i pokazao ga reprezentativcu Švajcarske kojem je to bila druga javna opomena, automatski i isključenje sa utakmice.

1/10 Vidi galeriju Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Posle meča je viralna postala izjava Lisandra Martineza, fudbalera Argentine, koji je o arbitrima govorio na treningu pred meč protiv evropske selekcije.

"Ništa loše ne mislim, apsolutno ništa. Smatram da sudije dobro rade svoj posao. Rade odličan posao na ovom turniru", rekao je Martinez na pitanje o sudijama i dodao:

"To je nešto od čega vi mediji konstantno pravite kontroverze i pakujete lažne afere! Mi gledamo isključivo sebe, ostavljamo srce na terenu i dajemo sve što možemo za ovaj dres u svakoj sekundi utakmice. To je sve, ništa više nas ne zanima i ne interesuje".

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