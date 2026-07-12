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Švajcarska je u četvrtfinalu Svetskog prvenstva izgubila od Argentine rezultatom 3:1 nakon produžetaka.

Argentina će u borbi za finale igrati protiv Engleske, dok nezadovoljni Švajcarci moraju da se vrate kući.

O jednoj situaciji se posebno priča. Bril Embolo je u drugom poluvremenu dobio drugi žuti karton nakon intervencije iz VAR sobe. Glavni arbitar je najpre pokazao žuti karton Leandru Paredesu za prekršaj nad Emboloom, ali je potom dobio poziv da pogleda snimak.

Bril Embolo, crveni karton na meču Argentina - Švajcarska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Video je da je Embolo pokušao da iznudi faul, pa je poništio karton za Argentinca i pokazao ga reprezentativcu Švajcarske kojem je to bila druga javna opomena, automatski i isključenje sa utakmice.

Granit Džaka je posle utakmice bez zadrške govorio o suđenju.

"Neću ništa da oduzmem Argentini, ali večeras se sudija pobrinuo da imaju svaku moguću prednost. Svaka važna odluka išla je u njihovu korist", rekao je Džaka i dodao:

"Došli smo ovde da igramo fudbal, a ne da se borimo protiv sudija. Ako će Argentina ovako da stigne do polufinala Svetskog prvenstva, onda nešto nije kako treba".

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Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir