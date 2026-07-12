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Fudbaler koji je nedavno nastupao na Svetskom prvenstvu, umro je svega nekoliko dana nakon povratka sa Mundijala, a okolnosti njegove smrti još nisu zvanično razjašnjene.

Adams je na najvećem takmičenju upisao tri nastupa za selekciju Južne Afrike.

Nakon što je vest o njegovoj smrti odjeknula u javnosti, društvenim mrežama počeli su da se dele snimci sa Svetskog prvenstva na kojima se vidi Adams tokom boravka sa reprezentacijom. Mnogi korisnici posebno izdvajaju kadrove u kojima se vidi kako fudbaler sedi zamišljen na klupi za rezervne igrače, kao i trenutak iz svlačionice u kojem deluje izdvojeno od saigrača koji proslavljaju plasman u narednu fazu.

Važno je naglasiti da ne postoje zvanične informacije koje potvrđuju da su ti snimci na bilo koji način povezani sa okolnostima njegove smrti. Reč je o tumačenjima koja su se pojavila na društvenim mrežama nakon tragične vesti.

1/6 Vidi galeriju Džejden Adams Foto: Rich Von Biberstein / Zuma Press / Profimedia, Pedersen/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Jose Breton/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povodom smrti mladog fudbalera oglasili su se brojni klubovi, navijači i sportske organizacije, izražavajući saučešće njegovoj porodici i prijateljima.

U znak poštovanja prema Adamsu, pred utakmice četvrtfinala Svetskog prvenstva održan je minut ćutanja, dok su se od reprezentativca Južne Afrike oprostili i njegovi saigrači.