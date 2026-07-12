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Za ovu priliku odabrala je provokativnu kombinaciju, crveni gornji deo kupaćeg kostima sa zastavom Norveške i brojem devet, koji u reprezentaciji nosi Erling Haland. Stajling je upotpunila kratkim teksas šortsem i rukavima sa prepoznatljivim crveno-belim hrvatskim kockicama.

Ipak, njeno prisustvo nije donelo sreću Norvežanima. Posle velike borbe i produžetaka, Engleska je slavila i izborila plasman u polufinale, dok je Norveška završila učešće na Mundijalu.

Ivana Knol navijala za Norvešku Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, William Volcov / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovim ishodom Ivana Knol dodatno je podgrejala priče na društvenim mrežama da je svojevrsni "maler" za reprezentacije koje bodri na Svetskom prvenstvu.

Podsetimo, prethodno je u Torontu sa tribina navijala za Hrvatsku u duelu osmine finala protiv Portugala. Uprkos glasnoj podršci, Hrvatska je poražena rezultatom 2:1 i ispala sa turnira.

Nakon eliminacije svoje reprezentacije, Knol je podršku preusmerila ka Norveškoj, ali ni to nije promenilo ishod. Erling Haland i njegovi saigrači takođe su završili takmičenje, pa su obe selekcije za koje je navijala već ispale sa aktuelnog Svetskog prvenstva.

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Mundijal - Navijači Maroka Izvor: Kurir