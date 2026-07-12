HRVATICU PROGLASILI ZA VELIKOG BAKSUZA! Komšije ispale, ona ostala na Svetskom prvenstvu! U najizazovnijem izdanju gledala utakmic, ali...
Za ovu priliku odabrala je provokativnu kombinaciju, crveni gornji deo kupaćeg kostima sa zastavom Norveške i brojem devet, koji u reprezentaciji nosi Erling Haland. Stajling je upotpunila kratkim teksas šortsem i rukavima sa prepoznatljivim crveno-belim hrvatskim kockicama.
Ipak, njeno prisustvo nije donelo sreću Norvežanima. Posle velike borbe i produžetaka, Engleska je slavila i izborila plasman u polufinale, dok je Norveška završila učešće na Mundijalu.
Ovim ishodom Ivana Knol dodatno je podgrejala priče na društvenim mrežama da je svojevrsni "maler" za reprezentacije koje bodri na Svetskom prvenstvu.
Podsetimo, prethodno je u Torontu sa tribina navijala za Hrvatsku u duelu osmine finala protiv Portugala. Uprkos glasnoj podršci, Hrvatska je poražena rezultatom 2:1 i ispala sa turnira.
Nakon eliminacije svoje reprezentacije, Knol je podršku preusmerila ka Norveškoj, ali ni to nije promenilo ishod. Erling Haland i njegovi saigrači takođe su završili takmičenje, pa su obe selekcije za koje je navijala već ispale sa aktuelnog Svetskog prvenstva.
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