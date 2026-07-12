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Engleska je pobedom rezultatom 2:1 izborila plasman u polufinale, a trenutno se raspravlja o spornoj situaciji sa te utakmice.

U centru pažnje našao se gol Džuda Belingema za izjednačenje, kojem je prethodila situacija zbog koje mnogi smatraju da je igra morala da bude prekinuta. Prilikom ispucavanja golmana Orjana Nilanda, lopta je navodno zakačila kabl kamere koji se nalazi iznad terena, ali je akcija nastavljena, a Engleska je nekoliko trenutaka kasnije zatresla mrežu.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

FIFA je nakon utakmice saopštila da ugrađeni senzori u loptic nisu registrovali kontakt sa kablom, zbog čega nije bilo osnova za intervenciju iz VAR sobe. Sa druge strane, selektor Engleske Tomas Tuhel osvrnuo se na čitavu situaciju i uporedio je sa dešavanjima sa meča Hrvatske i Portugala, dodatno podgrejavši polemiku.

U međuvremenu se pojavio i novi materijal koji je izazvao buru na društvenim mrežama. Reč je o trodimenzionalnoj simulaciji koju je objavio engleski "BBC", a koja detaljno prikazuje položaj svih igrača, sudije i putanju lopte tokom cele akcije.

Na osnovu tog prikaza stiče se utisak da je lopta promenila pravac u vazduhu, što je mnoge navelo na zaključak da je zaista došlo do kontakta sa kablom kamere. Ukoliko bi se to potvrdilo, prema pravilima igre sudija je trebalo da zaustavi akciju i nastavi meč spuštanjem lopte, što znači da pogodak Engleske ne bi mogao da bude priznat.

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