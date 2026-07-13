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Argentina je u četvrtfinalu Mundijala pobedila Švajcarsku rezultatom 3:1 posle produžetaka nakon što je "regularni" deo utakmice završen rezultatom 1:1.

Lionel Mesi se ovaj put nije upisao u strelce, ali je bio asistent za vodeći gol svoje reprezentacije.

Posle utakmice se oglasio na Instagramu, a prema njegovim rečima reprezentacija Argentine je patila, ali je uvek verovala u uspeh.

"Opet je trebalo patiti, ali ova ekipa nikada ne prestaje da veruje. Ponovo smo među četiri najbolja na svetu! Idemo, j**ote!", napisao je Mesi.

1/10 Vidi galeriju Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Za samo nekoliko sati takva objava je veliki broj reakcija, preko 160.000 komentara i više od 7,4 miliona sviđanja.

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