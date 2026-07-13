Lionel Mesi se oglasio na društvenim mrežama nakon plasmana u polufinale Svetskog prvenstva.
MUNDIJAL
"PATILI SMO..." Mesi se oglasio posle plasmana u polufinale Svetskog prvenstva, njegova objava izazvala neviđeni haos!
Slušaj vest
Argentina je u četvrtfinalu Mundijala pobedila Švajcarsku rezultatom 3:1 posle produžetaka nakon što je "regularni" deo utakmice završen rezultatom 1:1.
Lionel Mesi se ovaj put nije upisao u strelce, ali je bio asistent za vodeći gol svoje reprezentacije.
Posle utakmice se oglasio na Instagramu, a prema njegovim rečima reprezentacija Argentine je patila, ali je uvek verovala u uspeh.
"Opet je trebalo patiti, ali ova ekipa nikada ne prestaje da veruje. Ponovo smo među četiri najbolja na svetu! Idemo, j**ote!", napisao je Mesi.
Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Za samo nekoliko sati takva objava je veliki broj reakcija, preko 160.000 komentara i više od 7,4 miliona sviđanja.
Bonus video:
Reaguj
Komentariši