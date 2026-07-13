Slušaj vest

Argentina je u četvrtfinalu Mundijala pobedila Švajcarsku rezultatom 3:1 posle produžetaka nakon što je "regularni" deo utakmice završen rezultatom 1:1.

Lionel Mesi se ovaj put nije upisao u strelce, ali je bio asistent za vodeći gol svoje reprezentacije.

Posle utakmice se oglasio na Instagramu, a prema njegovim rečima reprezentacija Argentine je patila, ali je uvek verovala u uspeh.

"Opet je trebalo patiti, ali ova ekipa nikada ne prestaje da veruje. Ponovo smo među četiri najbolja na svetu! Idemo, j**ote!", napisao je Mesi.

Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Za samo nekoliko sati takva objava je veliki broj reakcija, preko 160.000 komentara i više od 7,4 miliona sviđanja.

Ne propustiteFIFA WC 2026KAKVO LUDILO! DA LI SU OVIME ENGLEZI PRIZNALI DA JE NORVEŠKA POKRADENA PROTIV NJIH?! Isplivao snimak koji dokazuje da je sudija morao da poništi gol?!
Erling Haland
FIFA WC 2026HRVATICU PROGLASILI ZA VELIKOG BAKSUZA! Komšije ispale, ona ostala na Svetskom prvenstvu! U najizazovnijem izdanju gledala utakmic, ali...
Ivana Knol
FIFA WC 2026PRONAĐEN MRTAV NAKON ŠTO JE IGRAO NA SVETSKOM PRVENSTVU: Pojavili se snimci fudbalera sa Mundijala, svi su primetili jednu stvar
Džejden Adams.jpeg
FIFA WC 2026HEROJA ENGLESKE IZNENADILE REČI NJEGOVOG SELEKTORA: Možda on ne zna kako je igrati...
Mundijal 2026, Engleska, Džud Belingem

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir