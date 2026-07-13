SUROVO DOBIO OTKAZ NAKON SVETSKOG PRVENSTVA! Selektor ostao zbog posla zato što su se fudbaleri žalili na njega?
"Nakon temeljne procene sportskih rezultata i perspektiva reprezentacije, zaključili smo da je ova odluka u najboljem interesu senegalskog fudbala", piše u saopštenju Fudbalskog saveza Senegala.
Smena Tjava dolazi nakon poraza od selekcije Belgije u šesnaestini finala Svetskog prvenstva. Reprezentacija Senegala je imala vođstvo od 2:0 do 86. minuta tog duela, nakon čega je Belgija postigla dva gola za tri minuta i do pobede došla posle produžetaka.
Senegal se u šesnaestinu finala plasirao kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa grupne faze, u kojoj je zabeležio dva poraza i jednu pobedu.
Tjav je selekciju Senegala preuzeo u decembru 2024. godine, a ove godine ju je doveo i do finala Kupa afričkih nacija. Uprkos pobedi u toj utakmici, Afrička fudalska konfederacija (CAF) je titulu šampiona Afrike nakon žalbe dodelila Maroku.
Odluka o smeni Tjava dolazi i nakon što je senegalski vezista i član Viljareala Pap Gej saopštio da neće igrati za reprezentaciju dok je vodi trenutni stručni štab.
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