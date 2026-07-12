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Slede nam dva spektakla u utorak Francuska -Španija i u sredu Engleska - Argentina

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi u raspravi sa sudijom na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Svi se pitaju šta brojke kažu povodom toga ko će na kraju biti šampion, sada kada su samo četiri tima preostala u opticaju i može se reći da su one zaista nikada izjednačenije.

Naime, Francuska prema superkompjuteru ima negde oko 34,5 procenata šanse da na kraju podigne "Boginju", dok je zanimljivo, njihov sledeći rival Španija druga na toj listi sa 23,45%, pa se možda nekako može i reći da je prema brojkama to finale pre finala.

Potom sledi Engleska kojoj se daje 21,94% šansi za titulu, a poslednja je Argentina. Gaučosima se daje 20,55% verovatnoće da će doći do titule, što opet nije premalo.

Sve to govori da nas očekuje veoma tesna borba do samog kraja Mundijala, gde bi samo jedna greška mogla da na kraju odluči ko će naredne četiri godine biti šampion sveta u fudbalu.