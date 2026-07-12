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Argentina je do duela sa Englezima stigla pobedom nad Švajcarskom (3:1) posle produžetaka, dok je Engleska eliminisala Norvešku (2:1) na identičan način i zakazala prvi zvanični okršaj sa Mesijem.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi u raspravi sa sudijom na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Osmostruki osvajač Zlatne lopte na meču sa Švajcarskom prvi put na turniru nije uspeo da se upiše u strelce, ali sa osam golova i dalje deli prvo mesto na listi strelaca sa Kilijanom Mbapeom.

Bivši reprezentativci Engleske smatraju da će upravo Mesi predstavljati najveću opasnost za ekipu Tomasa Tuhela.

"Engleska može fizički da nadigra Argentinu, ali oni imaju Mesija. Ne možete ga čuvati na uobičajen način. Njegova tehnika, osećaj za prostor i harizma su jedinstveni", rekao je Mika Ričards, prenosi BBC.

Vejn Runi ocenio je da Mesi možda ne doprinosi mnogo u defanzivi, ali da i dalje rešava utakmice.

"On oživi u ključnim trenucima i gotovo uvek donese pravu odluku. Za njegovo čuvanje biće potrebni maksimalna koncentracija i odlična komunikacija", rekao je Runi.

Kris Saton smatra da Argentina nije dominantna kao ranijih godina, ali upozorava da aktuelni svetski šampion uvek pronalazi put do pobede.

"Ovo nije najbolja generacija Argentine, ali imaju neverovatnu sposobnost da pronađu način da pobede", rekao je Saton.

Duel Engleske i Argentine (sreda, 21.00) nosi i veliko istorijsko breme.

Rivalstvo dve selekcije obeležili su Maradonina "Božja ruka" na Mundijalu 1986. godine i isključenje Dejvida Bekama na Svetskom prvenstvu 1998.

Od Mesijevog debija za Argentinu 2005. godine ove dve reprezentacije sastale su se samo jednom, u prijateljskoj utakmici iste godine, ali tada nije nastupio zbog suspenzije posle crvenog kartona na debiju protiv Mađarske.

Zbog toga će predstojeći meč u Atlanti biti prvi zvanični susret Lionela Mesija i reprezentacije Engleske, ali i prvi put da jedan od najboljih fudbalera svih vremena zaigra protiv "Tri lava".