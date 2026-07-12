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Predsednik FIFA Đani Infantino razmatra predlog da se Svetsko prvenstvo za četiri godine proširi za još 16 reprezentacija.

U praksi, to bi značilo da će na Mundijalu koji organizuju Portugal, Španija i Maroko, igrati čak 64 reprezentacije.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Infantino je za švajcarski list "Bluvin" rekao da bi povećanje broja timova sa 48 na 64 imao smisla.

"To je definitivno pitanje koje će biti ispitano i razmatrano u relevantnim odborima nakon ovog Svetskog prvenstva. Kada se organizuje Svetsko prvenstvo, važno je organizovati ga za ceo svet, ne samo za Evropu i Južnu Ameriku, već za ceo svet. Svakoj naciji treba dozvoliti da sanja o učešću na Svetskom prvenstvu. Vidite da je kvalitet timova izuzetno visok i da je sve veći i viši širom sveta. Ako ne date manjim zemljama šansu da uečstvuje na Svetskom prvenstvu, nedostajaće im podsticaj da se stalno poboljšavaju", rekao je.

Svetska prvenstva od 1998. do 2022. godine imala su po 32 tima. Ovogodišnje 23. Svetsko prvenstvo prvo je sa 48 timova.

Infantino je rekao da smatra da je učešće 48 timova „ogromni uspeh“.

"Svaki tim je igrao na visokom nivou. Timovi sa svih kontinenata su postigli golove i osvojili barem jedan bod. Devet od 10 afričkih timova je stiglo do nokaut faze. Na poslednjem Svetskom prvenstvu bilo je samo pet timova iz Afrike. To samo pokazuje koliko je važno uključiti sve timove – pružiti im ovu priliku da učestvuju."

Mundijal 2030. godine biće prvo takmičenje na više kontinenata. Prve tri utakmice u čast stogodišnjice od prvog Mundijala, trebalo bi da se odigraju u Urugvaju, Argentini i Paragvaju, po jedna u svakoj zemlji. Sve ostale utakmice igrale bi se u Španiji, Portugalu i Maroku.

Osim, ako se ne proširi spisak učesnika na 64.