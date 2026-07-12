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.Engleska je u četvrtfinalu posle produžetaka savladala Norvešku 2:1, a u borbi za finale u sredu će se sastati sa Argentinom.

Posle utakmice selektor Tomas Tuhel kritikovao je izdanje svog tima, ocenivši da je Engleska imala sreće, da je pravila mnogo tehničkih grešaka i da nije igrala dovoljno brzo.

"Kada nas gleda na treninzima i vidi kvalitet koji imamo, način na koji napadamo, igru jedan na jedan i individualne sposobnosti igrača, želi da tu verziju vidi i na utakmicama", rekao je Kejn, a preneo Bi Bi Si (BBC).

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Kapiten Engleske istakao je da Tuhel razume da nije lako igrati protiv najjačih reprezentacija, ali da pokušava da izvuče maksimum iz ekipe.

"On zna da to nije tako jednostavno, jer igramo protiv veoma kvalitetnih protivnika. Pokušava da izvuče najbolje iz nas, a i mi sami znamo da imamo još jedan nivo koji možemo da dostignemo", rekao je Kejn.

Kejn je dodao da je Engleska do sada samo povremeno pokazivala svoj puni potencijal.

"To smo pokazali u pojedinim delovima utakmice protiv Norveške, ali još nismo imali potpunu kontrolu igre kakvu želimo. U polufinalu nas čeka jedna od najboljih reprezentacija na svetu, ali najvažnije je da smo među četiri najbolje ekipe i da i dalje osećamo da možemo da napredujemo. Ne mislim da treba praviti veliku dramu, jer pokazujemo mnogo dobrih stvari", rekao je Kejn.

Tridesetdvogodišnji napadač postigao je šest golova na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu i sa Džudom Belingemom deli prvo mesto na listi najboljih strelaca reprezentacije Engleske na turniru.