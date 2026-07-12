Slušaj vest

Fudbaler reprezentacije Kolumbije Luis Dijas oglasio se danas prvi put nakon eliminacije sa Svetskog prvenstva 2026. godine i poručio da, uprkos velikom razočaranju, nacionalni tim mora da izvuče pouke i nastavi dalje.

1/7 Vidi galeriju Kolumbija Švajcarska Mundijal 2026 Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, David Ramos / Getty images / Profimedia

Kolumbija je takmičenje završila u osmini finala, pošto je posle izvođenja jedanaesteraca poražena od Švajcarske, a Dijas je putem društvenih mreža zahvalio navijačima na velikoj podršci tokom turnira.

"Naš put na ovom Svetskom prvenstvu završio se ranije nego što smo sanjali. Želeli smo da nastavimo dalje i obradujemo čitavu zemlju koja je verovala u nas. To je fudbal. Nekada se stvari odvijaju kako želite, a nekada morate da prihvatite trenutak, naučite iz njega i nastavite dalje", napisao je Dijas, a prenela španska Marka.

Krilo Bajerna istaklo je da je ponosno na saigrače i način na koji je reprezentacija predstavljala svoju zemlju.

"Ponosan sam na ovu grupu, na posvećenost svakog saigrača i na način na koji smo branili dres Kolumbije u svakoj utakmici", dodao je on.

Dijas je posebno zahvalio kolumbijskim navijačima, koji su u velikom broju pratili reprezentaciju širom Severne Amerike.

"Pre svega, hvala svim Kolumbijcima koji su nas podržavali tokom Svetskog prvenstva. Ne postoje reči kojima možemo da izrazimo zahvalnost za svu ljubav koju ste nam pružili. Gde god da smo igrali, učinili ste da se osećamo kao kod kuće", rekao je Dijas.

Na kraju je poručio da eliminacija neće promeniti njegov odnos prema reprezentaciji.

"Ovo Svetsko prvenstvo je završeno, ali san ostaje. Dok god mi Bog bude davao priliku da nosim dres Kolumbije, nastaviću da radim i da se borim kako bih svoju zemlju predstavljao na najbolji mogući način. Hvala vam što ste uvek verovali u nas", naveo je Dijas.

Posle eliminacije od Švajcarske, poruke podrške i zahvalnosti navijačima uputili su i reprezentativci Kolumbije Ričard Rios, Danijel Munjos i Džeferson Lerma.