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Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi obeležio je sjajan fudbal, ali će se u istoriji ipak pamtiti po nezapamćenom sudijskom fijasku. Glavni krivac? Tehnologija koja je trebalo da donese nepogrešivost - čip u zvaničnoj Adidas lopti. Umesto da pomogne arbitrima u kritičnim momentima, ovaj sistem je kreirao opšti haos.

Kako je moguće da tehnologija ovoliko zakaže i to dva puta - na mečevima Portugala i Hrvatske, odnosno Norveške i Engleske?

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Odgovor na ovo pitanje pokušala je da donese španska "Marka", koja je detaljno analizirala rad takozvane pametne lopte i locirala ključni problem.

Unutar čipa: Kako funkcioniše Adidas Trionda?

Prema pisanju "Marke", problem se krije u specifičnom mehanizmu prenosa podataka. Model Adidas Trionda u sebi ima ugrađen inercijalni senzor pokreta (IMU) čiji je zadatak da čak 500 puta u sekundi registruje promene smera, vibracije i udarce.

Senzor radi besprekorno u prvom koraku - on nepogrešivo "oseti" i kreira jedinstven signal za svaki kontakt, bilo da je u pitanju udarac nogom, glavom ili dodir sa nekim stranim telom. Međutim, "Marka" upozorava da su u ovom procesu ključna dva potpuno odvojena koraka:

Registracija kontakta (unutar same lopte)

Prenos podataka (od lopte do sudija)

Upravo je na ovom drugom koraku došlo do tehnološkog sloma. Kada senzor zabeleži udarac, on te podatke šalje putem radio-signala ka antenama koje su postavljene svuda oko terena, a one ih prosleđuju u VAR sobu.

Misterija "slepe tačke": Zašto je sistem zakazao?

Iako su kamere i oči navijača jasno videle kontakte, tehnologija je ostala "nema". "Marka" objašnjava da se razlog najverovatnije krije u takozvanoj "slepoj tački" radio-signala.

Naime, ogromne metalne konstrukcije koje se nalaze visoko iznad terena na modernim stadionima stvorile su interferenciju. One su bukvalno ometale i blokirale radio-signale koji su putovali iz pametne lopte ka VAR sistemu. Zbog toga su informacije o kontaktima stopirane i nikada nisu stigle do ekrana u VAR sobi.

Greške koje su krojile istoriju

Ova blokada signala direktno je skrojila sudbinu nekih od najvećih reprezentacija sveta, a "Marka" podseća na dva ključna incidenta na ovom Mundijalu:

Portugal - Hrvatska: Ronaldo i družina su izbegli produžetke jer je senzor navodno uspeo da registruje minimalan kontakt sa kosom Igora Matanovića, nakon čega je dosuđen ofsajd.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Engleska - Norveška: Englezima je priznat neregularan gol nakon što je lopta očigledno promenila putanju jer je zakačila sajlu od kamere iznad terena. Zbog ometanja signala, čip ovaj dodir uopšte nije prijavio.

Čak i ako prihvatimo objašnjenje "Marke" da je u pitanju bila viša tehnološka sila i problem sa antenama, ostaje gorak ukus zbog ponašanja sudija. Arbitri su se slepo i bez ikakve rezerve oslonili na čip u lopti, potpuno odbijajući da uključe sopstvenu logiku i detaljnije pogledaju video-snimke koji su jasno pokazivali istinu.

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