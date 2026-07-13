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Dok Lionel Mesi predvodi aktuelne svetske šampione ka odbrani titule, rušeći rekorde pred polufinalni okršaj Mundijala sa Engleskom, malo ko razmišlja o jednom neverovatnom podatku. Da je njegova karijera počela u današnje vreme, osmostruki osvajač Zlatne lopte možda nikada ne bi obukao dres Argentine, kojoj je doneo planetarnu slavu.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Radikalan potez čelnika iz Buenos Ajresa

Kako prenosi portal "Sport Bible", Fudbalski savez Argentine je početkom godine doneo rigoroznu uredbu s ciljem da domaće timove zaštiti od preranog odlaska talenata u Evropu. Naime, mladi fudbaleri koji se odluče na odlazak iz zemlje pre nego što parafiraju svoj prvi profesionalni ugovor u domovini, ubuduće neće dobijati poziv za nacionalne selekcije.

Upravo bi ovo pravilo pre tri decenije preseklo Mesijev reprezentativni put, s obzirom na to da je on kao trinaestogodišnjak napustio Njuels Old Bojs kako bi se preselio u Barseloninu čuvenu akademiju "La Masiju".

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi u raspravi sa sudijom na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Rupa u zakonu koju roditelji obilato koriste

Propisi u Argentini dozvoljavaju igračima da profesionalni ugovor potpišu tek sa napunjenih 16 godina. Do tog momenta, roditelji imaju glavnu reč o njihovoj sudbini, što omogućava mladim talentima da se presele preko okeana bez klasičnog obeštećenja.

U takvim scenarijima, klubovi koji su godinama ulagali u njihov razvoj umesto milionskih transfera dobijaju samo simboličnu naknadu. Čelnici saveza zbog toga smatraju da domaći fudbal biva drastično oštećen i finansijski i igrački.

"Ova uprava, po nalogu predsednika i Izvršnog odbora, prioritetno štiti interese klubova koji stvaraju igrače. Svako ko to svesno zanemari i iskoristi roditeljska prava za odlazak u inostranstvo, automatski gubi pravo nastupa za bilo koju mlađu selekciju Argentine", izričit je Havijer Mendez Kartije, direktor mlađih kategorija u tamošnjem savezu.

Ova odluka je, kako se navodi u zvaničnom saopštenju, usvojena jednoglasno.

Mesi je samo vrh ledenog brega

Iako je kapiten Argentine najzvučnije ime, on nipošto nije jedini koji je bez profesionalnog ugovora u domovini otišao put Evrope.

Emilijano Martinez je kao tinejdžer napustio školu Independijentea i prešao u londonski Arsenal.

1/7 Vidi galeriju Emilijano Martinez Foto: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia, Dave Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Florencia Tan Jun/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Đulijano Simeone je prošao kroz sličan scenario kada je iz River Plejta otišao u madridski Atletiko.

Kap koja je prelila čašu i ubrzala donošenje ovog pravila bio je nedavni prelazak 16-godišnjeg veziste Lukasa Skarlata iz Rivera u italijansku Parmu, bez prethodnog ugovora sa matičnim klubom.

Iz Saveza napominju da cilj ove mere nije kažnjavanje aktuelnih seniorskih reprezentativaca, već stvaranje mehanizma koji će odvratiti nove generacije od preranog odlaska, sve dok klubovi koji su ih stvorili ne obezbede ugovore i adekvatnu finansijsku odštetu.

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