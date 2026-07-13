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"Mesiju je ovo prvi put da igra protiv Engleske? Pa, uspavaćemo ga. Jednostavno ćemo ga uspavati, sto odsto!"

Ovim rečima je bivši engleski reprezentativac Džo Kol podigao buru u svetskoj javnosti pred polufinale Mundijala između Engleske i Argentine koje se igra u Atlanti (sreda, 21.00). Nekadašnji fudbaler Čelsija i Vest Hema bez dlake na jeziku je za BBC najavio taktiku za prvu zvezdu "gaučosa", ne ostavljajući ni promil šanse za neuspeh svoje selekcije.

1/4 Vidi galeriju Lionel Mesi Foto: Nexpher Images / Sipa USA / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Sada vam kažem - idemo direktno u finale Svetskog prvenstva. Previše smo brzi i prejaki za Argentince, pobedićemo ih. To jednostavno osećam u kostima", samouvereno je poručio Kol.

Podatak za nevericu: Mesi u 40. godini prvi put na "gordi albion"

Ono što celoj priči daje poseban šmek jeste neverovatna činjenica da će Lionel Mesi, uprkos rekordnom broju utakmica za Argentinu, tek na pragu pete decenije prvi put u karijeri istrčati na teren protiv Engleza.

Ove dve selekcije se nisu sastale još od 12. novembra 2005. godine. Mesi je tada bio član reprezentacije, ali je meč propustio zbog crvenog kartona.

1/7 Vidi galeriju Lionel Mesi protiv Zelenortskih Ostrva Foto: Profimedia, NESVOLD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Put kroz dramu i sećanje na Maradoninu "Božju ruku"

Obe reprezentacije su do polufinala stigle nakon iscrpljujućih produžetaka:

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

1/10 Vidi galeriju Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Istorijski gledano, kroz ukupno 14 mečeva, Englezi su uspešniji sa šest pobeda, pet remija i tri poraza. Međutim, planeta i dalje najviše pamti Mundijal iz 1986. godine i antologijsku predstavu Dijega Armanda Maradone. Njegova čuvena "Božja ruka", a odmah zatim i solo-prodor koji je proglašen za najbolji gol svih vremena, i danas progone Engleze.

Džo Kol tvrdi da imaju lek za Mesija, ali istorija nas uči da se "Gaučosi" nikada ne smeju otpisati. Može li Mesi u sredu uveče da odgovori Kolu na terenu i ponovi magiju velikog Dijega?

Podsetimo, prvi polufinalni par čine Francuska i Španija, a taj meč se igra u utorak od 21.00.

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