Slušaj vest

Nekadašnji špic Čelsija, Toni Kaskarino, izneo je tvrdnje da je Erling Haland četvrtfinalni duel protiv Engleske odigrao pod uticajem teškog virusa. Informacije koje su isplivale na videlo u samoj završnici Mundijala potpuno menjaju pogled na ispadanje skandinavske selekcije i daju odgovor na pitanje zašto je prva zvezda tima na terenu u Majamiju delovala neprepoznatljivo.

Pouzdane informacije iz tabora Norveške

Gostujući u programu uživo na stanici “TalkSport”, Kaskarino je otkrio da mu je još tokom poluvremena stigla poruka od veoma poverljivog izvora bliskog norveškoj reprezentaciji. Prema tim navodima, Haland se danima uoči meča mučio sa ozbiljnim virusom, ali je uprkos lošem stanju, na sopstveni rizik, odlučio da izađe na megdan Englezima.

1/7 Vidi galeriju Erling Haland na meču Norveška - Engleska Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Protiv "tri lava", napadač je pružio svoju ubedljivo najgoru partiju na celom turniru. Pored raspoloženog štoperskog tandema koji su činili Džon Stons i Mark Guehi, on praktično nije imao nikakav učinak, a Kaskarino ističe da se golim okom moglo primetiti da sa njegovim kretanjem i energijom nešto ozbiljno nije u redu.

"Fizički je izgledao veoma loše, što je mogao da uoči svako ko je malo pažljivije pratio utakmicu. U momentu kada je napuštao teren, bilo je očigledno da nije u pitanju povreda, već nešto sasvim drugo. Verujem da su tačne informacije koje sam dobio direktno sa lica mesta, momka je slomio težak virus i pravo je čudo što je uopšte i toliko izdržao na travi", jasan je bio Kaskarino.

Misterija "zaključane" svlačionice

Selektor Stale Solbaken držao je u igri asa Mančester sitija sve do završetka prvog produžetka. Tek kada je postalo očigledno da Haland više nema snage ni za hod, šef stručnog štaba je prelomio i izvršio izmenu.

Ova vest se, zapravo, idealno poklapa sa hronologijom događaja u taboru Norvežana pre četvrtfinalne bitke. Naime, evropski mediji su tačno četiri dana pre utakmice lansirali vest da je opasan virus pokosio norvešku svlačionicu. Lekarski tim i stručni štab tada su, sasvim logično, sakrili imena inficiranih fudbalera kako ne bi otkrili karte rivalu i pokazali slabost.

Sada je potpuno očigledno da je najdeblji kraj izvukao upravo ključni igrač i glavna uzdanica tima. Iako je Haland Mundijal završio sa fantastičnih sedam postignutih golova, ostaje ogroman žal što u istorijskom meču za polufinale nije bio u stanju da pruži ni delić svojih mogućnosti. Na kraju je opaka bolest bila jača od njegove ogromne želje da Norvešku odvede među četiri najbolje selekcije na planeti.

BONUS VIDEO: