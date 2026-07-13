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Prema navodima više izvora, novi strateg će imati drastično manju platu od najuspešnijeg selektora u istoriji "Vatrenih", što je s obzirom na okolnosti i bilo očekivano.

Dalić je iza sebe ostavio devetogodišnju eru tokom koje je ekipu odveo do dve medalje na Svetskim prvenstvima i jednog srebra u Ligi nacija.

1/7 Vidi galeriju Slaven Bilić Foto: Simon Galloway, PA Images / Alamy / Profimedia, Kieran Cleeves / PA Images / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Jasno je da Biliću neće biti nimalo lako da ponovi ovakve uspehe, ali je jedna stvar sigurna, novac mu u ovom slučaju nije bio glavni motiv za povratak.

Kako prenose "Sportske novosti", Bilić bi mogao da zarađuje duplo manje od Dalića, čija su primanja nekoliko puta skakala tokom skoro decenije na kormilu reprezentacije.

Prema poslednjem ugovoru, Dalić je inkasirao 180.000 evra bruto mesečno, što je 2.160.000 evra godišnje. Tačna cifra Bilićeve zarade još uvek nije zvanično potvrđena, ali se spekuliše o sumi od oko milion evra godišnje. Njegov mandat biće ozvaničen ovog ponedeljka, a saradnja je ugovorena do 2028. godine.