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Reprezentacija Engleske je rezultatom 2:1 posle produžetaka pobedila Norvešku i tako stigla u polufinale Svetskog prvenstva.

Alf-Inge nije bio zadovoljan načinom na koji je Engleska stigla do pobede, pošto smatra da je ova selekcija imala pomoć sudija.

Po njegovim reakcijama na stadionu se videlo da je ljut, a oglasio se i putem društvene mreže "X".

"Spasio vas je sudija. Nadam se da ćete da osvojite Svetsko prvenstvo, ali osećam da smo pokradeni danas", poručio je nakon utakmice Haland senior.

1/7 Vidi galeriju Erling Haland na meču Norveška - Engleska Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Legendarni Jan Rajt je, analizirajući utakmicu poručio da je Engleska zaslužila pobedu.

Čuveni fudbaler je komentarisao Alf-Ingeovu sarkastičnu čestitku sudiji.

"Mislim da je to bio prilično nizak udarac od njega", rekao je Rajt i osvrnuo se na poništeni gol Norveške zbog faula koji je Erling Haland napravio.

"Valjda ne misli na to, jer ono je bilo smešno guranje. Erling Haaland je petnaestak centimetara viši, zašto mora biti tako agresivan prema njemu? To je očigledan prekršaj. O tome se ne može raspravljati".

"Mislim da je sudija puno 50-50 odluka dosudio za Englesku. Ne govorim o ključnim odlukama. Jednostavno se činilo da je na strani Engleske, što se može dogoditi u utakmici. Ne tvrdim da je sudija koštao Norvešku pobede, ali bilo je odluka kod kojih pomisliš da su mogle da odu i na drugu stranu".

1/6 Vidi galeriju Erling Haland u dresu reprezentacije Norveške Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Zatim se osvrnuo na Halandovog oca.

"Hoće li se on uopšte sećati utakmice? Jer uvek izgleda kao da pije na utakmicama. Ako piješ, drugačije gledaš utakmicu", rekao je Kin i potom poručio da ima razumevanja za njegove reakcije:

"Gledajte, ja ću uvek pokušati malo navući na drugu stranu (protiv Engleske) ako je 50-50, ali guranje je guranje. Porodice i navijači su nakon utakmica emotivni, videli smo intervjue s engleskim selektorom, Belingemom, članovima porodice. U tim trenucima im pokušaš progledati kroz prste".

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