Predvođena jednim od najboljih napadača planete, Erlingom Holandom, Norveška je dogurala do četvrtfinala Svetskog prvenstva, gde je tek posle nezapamćene drame položila oružje pred Engleskom.
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HALAND SE NIKADA NEĆE OŠIŠTATI ZBOG ZLATANA IBRAHIMOVIĆA! Jedan savet mu je promenio život - Erling je ovo čuo od legendarnog asa, a onda...
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Golgeter Mančester sitija je tim porazom ispustio i šansu da se domogne "Zlatne kopačke", pošto je takmičenje završio sa sedam postignutih pogodaka.
Pored vanserijskog učinka na terenu, Haland privlači ogromnu pažnju javnosti i kao specifična pojava van njega, pre svega zbog svog autentičnog imidža.
Erling Haland na meču Norveška - Engleska Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, Evrim Aydin / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia
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Njegov zaštitni znak je duga plava kosa, a gorostasni Norvežanin je jednom prilikom otkrio i zašto mu ne pada na pamet da se ošiša. Naime, on je poslušao savet koji mu je udelio legendarni Zlatan Ibrahimović, koji je i sam veći deo svoje blistave karijere proveo prepoznatljiv upravo po dugoj kosi.
"Zlatan mi je rekao - nikada nemoj da šišaš kosu, jer je snaga u kosi", otkrio je Norvežanin.
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