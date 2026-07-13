Njegov zaštitni znak je duga plava kosa, a gorostasni Norvežanin je jednom prilikom otkrio i zašto mu ne pada na pamet da se ošiša. Naime, on je poslušao savet koji mu je udelio legendarni Zlatan Ibrahimović, koji je i sam veći deo svoje blistave karijere proveo prepoznatljiv upravo po dugoj kosi.