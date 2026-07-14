Dileme više nema - za trofej na Mundijalu 2026. godine boriće se Španija, Francuska, Engleska i Argentina.
FIFA WC 2026
A VEČERAS, SPEKTAKL! Španija i Francuska se bore za finale Mundijala! Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
Slušaj vest
Prvi će na teren Španci i Francuzi i to večeras od 21 čas, dok će u sredu u isto vreme snage odmeriti Englezi i Argentinci.
Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia
Vidi galeriju
Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".
Šta vi mislite, ko će pobediti večeras? Pišite nam u komentarima...
Reaguj
Komentariši