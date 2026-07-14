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U polufinalu će se sastati Španija i Francuska, odnosno Engleska i Argentina.

Prvi će na teren Španci i Francuzi i to večeras od 21 čas, dok će u sredu u isto vreme snage odmeriti Englezi i Argentinci.

Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".

Šta vi mislite, ko će pobediti večeras? Pišite nam u komentarima...

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15:35
06.07.2026 MUNDIJAL KO ĆE SVE U ČETVRTFINALE Izvor: kurir tv