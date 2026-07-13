VELIKA PROMENA PRED MEČ KOJI ČEKA PLANETA! FIFA dobila zahtev Argentine! Gaučosi doneli neočekivanu odluku uoči polufinala Svetskog prvenstva
Prema informacijama argentinskog novinara Gastona Edula, Fudbalski savez Argentine zatražio je od FIFA dozvolu da reprezentacija u predstojećem meču nastupi u tamnoplavoj gostujućoj garnituri umesto u standardnim svetloplavo-belim dresovima.
Kako navodi novinar, zahtev je prihvaćen, pa će aktuelni svetski šampioni protiv Engleske nositi plavu opremu.
Na prvi pogled deluje da je reč samo o izboru dresa, ali iza svega stoji mnogo više od estetike. Plava garnitura zauzima posebno mesto u istoriji argentinskog fudbala, jer je upravo u njoj selekcija ostvarila jednu od najpoznatijih pobeda svih vremena – protiv Engleske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 1986. godine. Tada je Dijego Maradona ispisao istoriju golovima koji su ostali upamćeni kao "Božja ruka" i "Gol veka".
Plavi dres Argentincima budi lepe uspomene i na Mundijal u Francuskoj 1998. godine. Tada su se ponovo sastali sa Engleskom, a posle remija 2:2 tokom 120 minuta igre, Gaučosi su slavili boljim izvođenjem jedanaesteraca i izborili plasman u četvrtfinale.
Plavu garnituru Argentina je na aktuelnom Svetskom prvenstvu nosila samo jednom i to u grupnoj fazi protiv Jordana, kada je ostvarila pobedu rezultatom 3:1.
Mnogi navijači veruju da taj dres donosi sreću u duelima sa Englezima, pa ne čudi što je odluka izazvala veliko interesovanje u Argentini. Na aktuelnom Mundijalu reprezentacija je plavu garnituru obukla samo jednom, u grupnoj fazi protiv Jordana, kada je slavila rezultatom 3:1.
Engleska je do polufinala stigla posle pobede nad Norveškom rezultatom 2:1 nakon produžetaka, dok je Argentina istim rezultatom eliminisala Švajcarsku i tako zakazala još jedan veliki okršaj sa starim rivalom.
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