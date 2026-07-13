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Prema informacijama argentinskog novinara Gastona Edula, Fudbalski savez Argentine zatražio je od FIFA dozvolu da reprezentacija u predstojećem meču nastupi u tamnoplavoj gostujućoj garnituri umesto u standardnim svetloplavo-belim dresovima.

Kako navodi novinar, zahtev je prihvaćen, pa će aktuelni svetski šampioni protiv Engleske nositi plavu opremu.

Na prvi pogled deluje da je reč samo o izboru dresa, ali iza svega stoji mnogo više od estetike. Plava garnitura zauzima posebno mesto u istoriji argentinskog fudbala, jer je upravo u njoj selekcija ostvarila jednu od najpoznatijih pobeda svih vremena – protiv Engleske u četvrtfinalu Svetskog prvenstva 1986. godine. Tada je Dijego Maradona ispisao istoriju golovima koji su ostali upamćeni kao "Božja ruka" i "Gol veka".

Plavi dres Argentincima budi lepe uspomene i na Mundijal u Francuskoj 1998. godine. Tada su se ponovo sastali sa Engleskom, a posle remija 2:2 tokom 120 minuta igre, Gaučosi su slavili boljim izvođenjem jedanaesteraca i izborili plasman u četvrtfinale.

Plavu garnituru Argentina je na aktuelnom Svetskom prvenstvu nosila samo jednom i to u grupnoj fazi protiv Jordana, kada je ostvarila pobedu rezultatom 3:1.

1/6 Vidi galeriju Lionel Mesi na meču Jordan - Argentina Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Aric Becker / AFP / Profimedia

Mnogi navijači veruju da taj dres donosi sreću u duelima sa Englezima, pa ne čudi što je odluka izazvala veliko interesovanje u Argentini. Na aktuelnom Mundijalu reprezentacija je plavu garnituru obukla samo jednom, u grupnoj fazi protiv Jordana, kada je slavila rezultatom 3:1.

Engleska je do polufinala stigla posle pobede nad Norveškom rezultatom 2:1 nakon produžetaka, dok je Argentina istim rezultatom eliminisala Švajcarsku i tako zakazala još jedan veliki okršaj sa starim rivalom.

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