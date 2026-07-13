Slušaj vest

Francuska će protiv Španije igrati u polufinalu Svetskog prvenstva.

"Ne možete nikoga da se plašite. Sada ćemo se pripremiti najbolje što možemo i nadamo se da će rezultat na kraju biti u našu korist", rekao je Ibrahima Konate.

Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Defanzivac ističe da poštuje evropskog šampiona.

"Španija je izuzetan tim, sa mnogo individualnog kvaliteta, tako da se nećemo fokusirati samo na jednog igrača iako je Lamin odličan".

Dodao je doskorašnji igrač Liverpula da on i saigrači ne razmišljaju o potencijalnim ishodima.

"Ostajemo skromni, nećemo upasti u tu zamku", kazao je Konate pred polufinale Svetskog prvenstva.

Ne propustiteFIFA WC 2026VELIKA PROMENA PRED MEČ KOJI ČEKA PLANETA! FIFA dobila zahtev Argentine! Gaučosi doneli neočekivanu odluku uoči polufinala Svetskog prvenstva
profimedia-1116060131.jpg
FIFA WC 2026HALAND PIJE ALKOHOL ZA VREME UTAKMICA?! Legendarni Englez brutalno udario na Norvežanina: Hoće li se uopšte sećati?!
Alf-Inge i Erling Haland
FIFA WC 2026NOVI SELEKTOR HRVATSKE ĆE RADITI ZA "SIĆU": Bilić će zarađivati duplo manje od Dalića, evo kolika će mu biti plata!
Slaven Bilić
FIFA WC 2026SUKOB SELEKTORA I PRVE ZVEZDE KULMINIRAO PRED POLUFINALE SVETSKOG PRVENSTVA! Velika bura u Engleskoj, a Mesi i Argentina čekaju...
Džud Belingem i Tomas Tuhel

Bonus video:

00:07
Mundijal - navijači Španije Izvor: Društvene mreže