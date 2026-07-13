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"Ne možete nikoga da se plašite. Sada ćemo se pripremiti najbolje što možemo i nadamo se da će rezultat na kraju biti u našu korist", rekao je Ibrahima Konate.

1/10 Vidi galeriju Francuska - Maroko, četvrtfinale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Defanzivac ističe da poštuje evropskog šampiona.

"Španija je izuzetan tim, sa mnogo individualnog kvaliteta, tako da se nećemo fokusirati samo na jednog igrača iako je Lamin odličan".

Dodao je doskorašnji igrač Liverpula da on i saigrači ne razmišljaju o potencijalnim ishodima.

"Ostajemo skromni, nećemo upasti u tu zamku", kazao je Konate pred polufinale Svetskog prvenstva.

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