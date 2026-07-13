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Podsetimo, napadač Sjedinjenih Američkih Država je, nakon direktnog crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine u šesnaestini finala Mundijala, automatski suspendovan na jednu utakmicu. Međutim, posle žalbe, FIFA je promenila odluku i kaznu uslovno suspendovala na godinu dana, čime je Balogunu omogućeno da nastupi u narednom meču protiv Belgije.

Takva odluka je izazvala brojne polemike, a sada su stigle nove informacije o celom slučaju.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Britanski list "The Times" navodi da odluku nije razmatrala kompletna Disciplinska komisija FIFA, već ju je doneo njen predsednik Mohamed Al Kamali iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Isti izvor tvrdi da Al Kamali nije konsultovao ostale članove komisije pre nego što je doneo odluku, što je otvorilo pitanja o načinu na koji je vođen disciplinski postupak. FIFA se tim povodom nije posebno izjašnjavala, već je saopštila da je odluka doneta u skladu sa važećim disciplinskim pravilima.

Podsetimo, puno se pričalo o potencijalnom mešanju predsednika SAD Donalda Trampa u donošenju ovakve odluke...

Novinar "BBC-a" je sačekao Al Kamalija i pokušao da dođe do odgovora na pitanje o Balogunu, ali i odluci da reprezentativac Engleske Džerel Kvansa dobije dve utakmice suspenzice, međutim, odgovorni iz FIFA se samo smeškao i prošao pored njega. Taj snimak možete da pogledate ovde.

Mohamed Al Kamali godinama obavlja značajne funkcije u sportskim i pravnim institucijama Ujedinjenih Arapskih Emirata, a poznat je i po angažmanu u Olimpijskom komitetu te zemlje.

Iako je Balogun zahvaljujući promeni odluke bio na raspolaganju selektoru SAD u osmini finala, Amerikanci nisu uspeli da nastave takmičenje. Belgija je slavila ubedljivim rezultatom 4:1 i izborila plasman u četvrtfinale.

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