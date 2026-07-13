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Engleska je rezultatom 2:1 posle produžetaka pobedila Norvešku i tako obezbedila plasman u polufinale Svetskog prvenstva.

Prvi gol za Englesku, izjednačujući na ovoj utakmici, postigao je Džud Belingem, nakon što je lopta, navodno dotakla kabl koji nosi kameru iznad terena.

Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Zlatan Ibrahimović je iskoristio taj detalj kako bi kritikovao reprezentativca Engleske Nonija Maduekea.

"Igrali su sa igračem manje u prvom poluvremenu. Svaki put kad Madueke dobije loptu, donese pogrešnu odluku i samo hoda po terenu. Ni pauza za osveženje mu nije pomogla. Ako je lopta dodirnula kabl pre gola, onda je taj kabl sigurno imao bolji meč od njega. Da sam Tuhel, zamenio bih ga, nije napravio apsolutno ništa", rekao je Ibrahimović na poluvremenu kao gost u studiju televizije "FOX".

Selektor Engleske Tomas Tuhel, kao da je čuo Ibrahimovića, Madueke u drugom poluvremenu nije igrao, a umesto njega se na terenu našao Bukajo Saka.

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir

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