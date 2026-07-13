"Igrali su sa igračem manje u prvom poluvremenu. Svaki put kad Madueke dobije loptu, donese pogrešnu odluku i samo hoda po terenu. Ni pauza za osveženje mu nije pomogla. Ako je lopta dodirnula kabl pre gola, onda je taj kabl sigurno imao bolji meč od njega. Da sam Tuhel, zamenio bih ga, nije napravio apsolutno ništa", rekao je Ibrahimović na poluvremenu kao gost u studiju televizije "FOX".