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"Na predlog predsednika Marijana Kustića, Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je doneo odluku o imenovanju Slavena Bilića za selektora hrvatske reprezentacije", objavio je HNS, a prenosi agencija Hina.

Bilić će na toj poziciji naslediti Zlatka Dalića koji je mesto selektora napustio nakon ispadanja Hrvatske sa Svetskog prvenstva. Nakon što je prošla grupnu fazu, Hrvatska je poražena u šesnaestini finala od Portugala sa 1:2.

Dalić je bio selektor od oktobra 2017. godine do ovog jula i u tom periodu je sa Hrvatskom osvojio svetsko srebro 2018, svetsku bronzu 2022. godine i drugo mesto u Ligi nacija 2023. godine.

"Još jednom zahvaljujem Zlatku Daliću na izuzetnim rezultatima koje je postigao u svom mandatu i naravno da poštujemo i razumemo njegovu odluku da sa ovim Svetskim prvenstvom završi svoju eru na klupi Hrvatske. Nije lako naslediti Zlatka, ali uvereni smo da je Slaven Bilić prava osoba za ovu ulogu", rekao je Kustić.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Bilić je bio selektor Hrvatske od 2006. do 2012. godine i vodio je reprezentaciju na dva velika takmičenja. Na Evropskom prvenstvu 2008, Hrvatska je igrala u četvrtfinalu gde je poražena od Turske.

Bilić se zahvalio rukovodstvu Saveza na prilici da ponovo vodi reprezentaciju Hrvatske.

"Svestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vođstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svako ko vodi Hrvatsku jer smo fudbalska nacija koja živi sa svojom reprezentacijom", rekao je Bilić.

"Imam veliko poverenje u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane deo fudbalske elite", poručio je novi selektor Hrvatske.

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