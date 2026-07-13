Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ova utakmica će biti "više od fudbala" jer rivalstvo ove dve selekcije prevazilazi sportske odnose.

1/10 Vidi galeriju Argentina - Švajcarska (četvrtfinale Mundijala) Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Argentince i dalje bole "foklandske rane" od rata iz 1982. godine, dok Englezi nikad nisu preboleli Maradoninu "Božiju ruku" sa Mundijala 1986. godine.

"Gaučosi" su slavili i u osmini finala SP 1998, nakon penala, kada je tragičar bio Dejvid Bekam zbog crvenog kartona.

Bekam i Engleska su se konačno revanširali u grupnoj fazi 2002, kada je upravo legendarni vezista rešio meč jedinim golom iz jedanaesterca.

Sada se opet sastaju na Svetskom prvenstvu, ali Englezi sada strepe od tradicije.

Ona je na strani Argentinaca koji su šesti put među četiri najbolja tima na Mundijalima.

A aktuelni šampion sveta nikada nije izgubio u polufinalima Mundijala!

Prvi put još davne 1930. kada su na prvom Svetskom prvenstvu u polufinalu bili bolji od Sjedinjenih Američkih Država.

Drugi put su polufinale dohvatili tek 1986. kada su na krilima Dijega Maradone savladali Belgiju sa 2:0.

Četiri godine kasnije Argentina je u polufinalu savladala Italiju posle penala, dok su 2014. "nastradali" Holanđani na identičan način.

U poslednjem polufinalu koje su igrali, pre četiri godine u Kataru, nadigrali su Hrvatsku 3:0.

Utakmica se igra u sredu u Atlanti sa početkom u 21 čas.

U drugom polufinalnom susretu dan ranije sastaju se Francuska i Španija.

1/9 Vidi galeriju Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia