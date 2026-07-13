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Umesto nekog od priznatih evropskih sudija, koji dobro poznaju igrače obe reprezentacije, meč će voditi Ivan Barton iz El Salvadora, predstavnik KONKAKAF zone, što je još jedna šokantna odluka FIFA na ovom Mundijalu.

Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

Barton je na aktuelnom Mundijalu do sada sudio tri utakmice, ali nijednom nekoj reprezentaciji iz samog vrha FIFA liste.

Delio je pravdu na susretu grupne faze između Turske i Paragvaja, zatim na meču Japana i Švedske, koji je završen rezultatom 1:1, kao i u duelu osmine finala između Švajcarske i Kolumbije, u kojem je evropska selekcija izborila plasman dalje posle izvođenja penala.

Pomoćnici Bartonu biće David Moran iz El Salvadora i Antonio Pupiro iz Nikaragve.

Za četvrtog sudiju određen je Glen Niberg iz Švedske, dok će ulogu rezervnog pomoćnog arbitra obavljati njegov sunarodnik Mahbod Beigi.

Meč između Francuske i Španije igra se u utorak od 21.00 u Dalasu.

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Zenit - Crvena zvezda Izvor: Kurir