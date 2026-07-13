Svi sa nestrpljenjem očekuju meč Argentine i Engleske u polufinalu Svetskog prvenstva.
MUNDIJAL 2026
STAVIĆEMO MESIJA NA SPAVANJE! Legendarni Englez preti Agentincima: Igraćemo finale Svetskog prvenstva...
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Prosto neverovatno zvuči podatak da Mesi nikada nije igrao protiv Engleske.
Norveška - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, JON OLAV NESVOLD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia
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Povodom toga oglasio sei Džo Kol nekadašnji as "Gordog Albiona".
"Ovo je prvi put da Mesi igra protiv Engleske? Dobro, smestićemo ga u krevet na spavanje", rekao je nekadašnji reprezentativac Engleske, Džo Kol.
"Kažem to sada, igraćemo finale Svetskog prvenstva. Imamo veoma brze igrače za Argentince, i pobedićemo ih. Mogu to da osetim", rekao je Džo Kol.
Zanimljivo je da će Argentina u polufinalu po prvi put igrati na ovom Mundijalu protiv tima iz Top 10 na FIFA rang listi.
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