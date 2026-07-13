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Očekuju nas dva spektakla Francuska - Španija i Engleska - Argentina.

1/8 Vidi galeriju Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Jedna od centralnih figura ovog Svetskog prvenstva svakako je bio i predsednik SAD, Donald Tramp, koji će i dodeliti pehar pobedniku zajedno sa Đanijem Infantinom, a potom će i pozirati na postolju zajedno sa timom koji postane šampion.

Mnoge je zanimalo da li Donald Tramp ima svog "favorita" za kojeg navija nakon eliminacije SAD od Belgije, a Endru Đulijani je otkrio koji je to tim najbliži srcu američkog predsednika. On je inače pomoćnik Trampa za sva pitanja vezana za Mundijal.

Tramp navija za selekciju Engleske i voleo bi da nakon 60 godina ponovo uspeju da podignu trofej u Nju Džersiju.

"Znate, ako već SAD ne mogu da osvoje titulu na svoju 250. godišnjicu, bila bi sjajna priča da Englezi u Americi osvoje naslov tokom naših slavlja. Engleska na titulu čeka 60 godina, tako da bi za njih bila predivna pobeda da osvoje turnir "rekao je Đulijani, pa se nadovezao:

" Apsolutno mislim da Engleska može da ode do samog kraja, jer su jedna od najboljih preostalih ekipa na turniru. Hari Kejn je najbolji strelac Engleske i ako osvoje turnir, on će biti glavni razlog za to", rekao je Đulijani, koji je istakao da je govorio i u Trampovo ime i u ime Bele kuće.