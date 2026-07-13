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Rodri smatra da najbolji igrač Crvene furije Lamin Jamal mora bolje da kontroliše pritisak i želju da u svakom trenutku pokaže šta ume.

1/10 Vidi galeriju Španija - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia, DIRK WAEM / Belga Press / Profimedia

"Mislim da mora malo da se smiri. Vidim da je anksiozan, ali to dolazi zbog toga što se od njega uvek očekuje da nešto uradi", rekao je Rodri.

Španiju u utorak u Dalasu očekuje susret sa Francuskom, koji bi mogao da bude jedan od najkvalitetnijih mečeva Mundijala. Dve reprezentacije su u polufinalu Lige nacija 2025. godine priredile spektakl u kojem je "Crvena furija" slavila sa 5:4, iako je u jednom trenutku vodila sa 5:1.

Rodri, međutim, ne očekuje novu utakmicu sa devet pogodaka.

"Francuska je najkompletniji tim na Mundijalu. Ima ogroman ofanzivni potencijal, ali bih posebno naglasio njihovu defanzivu", poručio je španski kapiten.

Francuzi su posebno opasni kada se povuku u niski blok, zbog čega Rodri smatra da njegova reprezentacija ne bi trebalo da prihvati otvorenu razmenu napada.

"Ta utakmica u Ligi nacija bila je čudna. Retko se viđa rezultat 5:4 između tako jakih reprezentacija. Očekujem mnogo zatvoreniji meč. Ako počnemo da razmenjujemo udarce sa Francuskom, to nije dobra opcija. Moraćemo da kontrolišemo loptu i igru koliko god je moguće", zaključio je Rodri.