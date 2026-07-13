ENGLESKA U ŠOKU: FIFA pred duel sa Argentinom donela odluku koju nije smela! Celo Ostrvo se diglo na noge!
Fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske igraće u sredu od 21 čas drugo polufinale na Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi.
Ulog sam po sebi je veliki, jer garantuje plasman u finale Mundijala.
Međutim, već decenijama susreti ove dve reprezentacije su više od igre. Rat za Foklandska (ili Malvinska, kako ih zovu Argentinci) iz 1982. godine produbio je jaz koji traje i danas.
Argentina je satisfakciju za izgubljeni rat pronašla četiri godine kasnije kada je slavila u čuvenom meču na kome je Maradona postigao dva gola.
I taj meč bio je na još jedan način povod za turbulencije uoči utakmice koja se igra u Atlanti.
Argentinski fudbalski savez je zamolio, a FIFA prihvatila, da Gaučosi taj meč igraju u svojoj prepoznatljivoj pomorskoj ili tamnoplavoj garnituri.
Za Argentince ova garnitura dresova nema samo simboličan značaj. Plavi dres je prva asocijacija na Maradonu i čuvena dva gola 1986. godine, a ujedno je i boja koja je donosila sreću Argentini u duelima protiv Engleske.
Gaučosi su je nosili i 1998. godine na Svetskom prvenstvu u Francuskoj, kada su na penale u osmini finala izbacili Englesku. Taj meč ostao je upamćen i po isključenju Dejvida Bekama.