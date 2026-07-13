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Fudbalske reprezentacije Argentine i Engleske igraće u sredu od 21 čas drugo polufinale na Svetskom prvenstvu u Severnoj Americi.

Ulog sam po sebi je veliki, jer garantuje plasman u finale Mundijala.

1/6 Vidi galeriju Argentina - Engleska, više od igre Foto: Paul ELLIS / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Međutim, već decenijama susreti ove dve reprezentacije su više od igre. Rat za Foklandska (ili Malvinska, kako ih zovu Argentinci) iz 1982. godine produbio je jaz koji traje i danas.

Argentina je satisfakciju za izgubljeni rat pronašla četiri godine kasnije kada je slavila u čuvenom meču na kome je Maradona postigao dva gola.

I taj meč bio je na još jedan način povod za turbulencije uoči utakmice koja se igra u Atlanti.

Argentinski fudbalski savez je zamolio, a FIFA prihvatila, da Gaučosi taj meč igraju u svojoj prepoznatljivoj pomorskoj ili tamnoplavoj garnituri.

Za Argentince ova garnitura dresova nema samo simboličan značaj. Plavi dres je prva asocijacija na Maradonu i čuvena dva gola 1986. godine, a ujedno je i boja koja je donosila sreću Argentini u duelima protiv Engleske.

Gaučosi su je nosili i 1998. godine na Svetskom prvenstvu u Francuskoj, kada su na penale u osmini finala izbacili Englesku. Taj meč ostao je upamćen i po isključenju Dejvida Bekama.