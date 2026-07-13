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Fudbalska reprezentacija Hrvatske od ponedeljka i zvanično ima novog selektora.

Slaven Bilić je zamenio Zlatka Dalića, koji je proveo 14 godina na klupi Vatrenih.

1/4 Vidi galeriju Slaven Bilić izabran za selektora Hrvatske Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Hrvatski fudbalski savez je tu vest objavio danas, a usledile su brojne reakcije na društvenim mrežama. Ima onih koji podržavaju odluku i smatraju da Slaven Bilić ima kapacitet da nastavi Dalićevim putem, dok preovladavaju komentari u kojima se kritikuje odluka čelnika Saveza, ali i kvalitet samog selektora, uz pojedinačne pozive na bojkot.

Biliću je ovo drugi mandat nakon što je Hrvatsku vodio u razdoblju od 2006. do 2012. godine kroz 65 utakmica.

- "Bilić je imao priliku, ne znam zašto mu se ponovo daje poverenje".

- "Jedini selektor koji nije uspeo da izbori plasman na svetsko prvenstvo".

- "Nema više medalja - ni lepih dočeka Vatrenih".

- "Srećno, samo nemoj opet kao u prvom mandatu kad igramo sa Maltom i San Marinom i sličnim gigantima. Pa na konferenciji uoči utakmice kažeš da su to dobre reprezentacije".

- "Po meni loš izbor, ima boljih imena. Koliko mene sećanje služi Hrvatska nije igrala neki dobar fudbal pod njegovom palicom".

- "Vraćanje na staro ne može biti dobro!!! Isluženi i potrošeni kadrovi, ne mogu pratiti dosadašnje rezultate, a kamo li ići napred!!! Političke igre u svemu...gade mi se ..."

U moru komentara ipak se izdvaja jedan u kojem se pominje i Srbija.

- "Sad ćemo biti kauč reprezentacija poput Srbije i Italije na sledećem svetskom prvenstvu".