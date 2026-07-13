"Biće to posebna utakmica jer nikada nisam igrao protiv Engleske. Oni su sjajna reprezentacija, jedna od svetskih sila, i uvek je zadovoljstvo igrati protiv takvih timova. Ovaj duel obećava spektakl, pogotovo zato što se igra u polufinalu Svetskog prvenstva", rekao je Mesi.

"Postizanje tog gola bilo je veoma važno. Igrao sam sve bolje kako je Svetsko prvenstvo odmicalo i nadam se da ću biti još bolji u polufinalu. Najvažnije je da tim pobeđuje, ali kao napadač želim da pomognem golovima. Sve ovo u meni budi snažne emocije. Mogu samo da zamislim kako je sve to doživljeno kod kuće", rekao je Alvares.