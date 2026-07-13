Slušaj vest

Zanimljivo je da će Leo Mesi sa 39 godina prvi put u karijeri igrati protiv Engleske.

Leo Mesi u dresu Argentine Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

"Biće to posebna utakmica jer nikada nisam igrao protiv Engleske. Oni su sjajna reprezentacija, jedna od svetskih sila, i uvek je zadovoljstvo igrati protiv takvih timova. Ovaj duel obećava spektakl, pogotovo zato što se igra u polufinalu Svetskog prvenstva", rekao je Mesi.

Veliki adut Argentine biće i Hulijan Alvares, koji je u četvrtfinalu protiv Švajcarske postigao spektakularan pogodak sa distance u produžecima i odveo "gaučose" među četiri najbolje selekcije sveta.

Napadač Mančester sitija smatra da se njegova forma podiže kako turnir odmiče i veruje da najbolje tek dolazi.

"Postizanje tog gola bilo je veoma važno. Igrao sam sve bolje kako je Svetsko prvenstvo odmicalo i nadam se da ću biti još bolji u polufinalu. Najvažnije je da tim pobeđuje, ali kao napadač želim da pomognem golovima. Sve ovo u meni budi snažne emocije. Mogu samo da zamislim kako je sve to doživljeno kod kuće", rekao je Alvares.

Ne propustiteFIFA WC 2026MESI PRVI PUT PROTIV ENGLESKE: Isplivao neverovatan podatak za kapitena Argentine!
Lionel Mesi Leo Mesi Argentina Švajcarska
FIFA WC 2026LIONEL MESI U ŽESTOKOJ RASPRAVI SA SUDIJOM! Argentinac poludeo, pa OČITAO LEKCIJU arbitru: Otkriveno šta mu je sve rekao!
Lionel Mesi Leo Mesi
FIFA WC 2026MESI OBORIO NEGATIVNI REKORD: Nestvarni Argentinac sve može sem jednoga...
FIFA WC 2026MESI OSTAO U NEVERICI POSLE POTEZA AMERIKANACA! Krenuo u avion, ali ga je obezbeđenje ZAUSTAVILO: Legendarni Argentinac ŠOKIRAN - na kraju je morao da popusti!
Mesi.jpg

00:33
Janik Siner se nije poklonio princezi od Velsa  Izvor: Arena 1 Premium