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U utorak i sredu na Svetskom prvenstvu nas očekuju polufinalni dueli.

Četiri najbolje rangirane selekcije ostale su u trci za "boginju", a po svemu sudeći nijanse će odlučivati pobednike.

1/5 Vidi galeriju Lotar Mateus, bivši trener Partizana Foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia, SVEN HOPPE / AFP / Profimedia, ROLF VENNENBERND / AFP / Profimedia

U moru prognoza, našlo se i ono bivšeg nemačkog reprezentativca i bivšeg trenera Partizana Lotara Mateusa.

Mateus se prvo dotakao drugog polufinala, odnosno utakmice Argentina - Engleska.

"Obe reprezentacije su već pokazale svoje slabosti. Engleska nije odigrala sjajnu utakmicu protiv Norveške", rekao je 65-godišnji stručnjak.

Mateus je potom izdvojio jednog igrača koji bi trebao da bude prednost Argentine - golmana Emilijana Matrineza.

"Imam osećaj da će se igrati na penale. Argentina će pobediti. Više verujem Emilijanu Martinezu nego Engleskoj".

Po ovom scenariju Argentina bi bila u prilici da brani titulu osvojenu pre četiri godine u Kataru.

Što se tiče utakmice Španija - Francuska, Nemac prognozira da će "Trikolori" igrati u trećem uzastopnom finalu, odnosno da ćemo gledati reprizu finala iz Katara.

"U poslednje vreme čak sam se malo zaljubio u Francusku. Ne samo zbog njihove kreativnosti i napadačke brzine, već i zato što ih je jednostavno zabavno gledati".

Potom je potvrdio svoje mišljenje da će se u finalu ovog SP-a naći Francuska i Argentina. "Verujte mi na reč", zaključio je legendarni fudbaler.